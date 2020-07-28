Интерактивный музей роботов и технологий «Сфера будущего» приглашает туляков и гостей города!

С 29 июля в на территории парка «Патриот Тула» начинает работу интерактивный музей роботов и технологий «Сфера будущего».

В музее представлена выставка из более чем 30 больших и маленьких роботов из России и других стран мира.

С ними можно пообщаться, играть и управлять. Ну и конечно же, сделать классную фотку!

Также гостей ждет шоу, где все артисты — настоящие роботы.

В интерактивной экспозиции мультимедийных и игровых систем вы познакомитесь с легендарными приставками разного поколения, проекционными зонами, спортивными, танцевальными и развивающими активностями.

На экспозиции систем виртуальной реальности и симуляторов можно увидеть и попробовать авиасимуляторы, симуляторы танковых и морских боев, автосимуляторы, стрелковые симуляторы и виртуальный тир.

Почувствуйте себя в роли пилота настоящего самолета-штурмовика, космического корабля или гоночного болида!

Этот незабываемый опыт познания новых ощущений через интерактив и веселье поразит воображение и подарит яркие эмоции, захватывающие дух!

А уже с 1 августа вы сможете посетить сферический кинотеатр, в котором собран большой каталог интересных фильмов и развивающих мультфильмов на темы технологий, окружающего мира, и вселенной.

Вас ждут увлекательные экскурсионные программы и мастер-классы. Проводите время весело, познавательно и интересно!

Музей «Сфера будущего» работает со среды по воскресенье с 11.00 до 20.00. Подробности на фабрикабудущего.рф и vk.com/fabfuture.