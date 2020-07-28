Туляков приглашают присоединиться к донорской акции

«Суббота донора» проводится каждое лето. В этом году она пройдёт 1 августа. Во время отпусков и отдыха снижается донорская активность, а потребность в крови и её компонентах остается на прежнем уровне.

Донорская акция в выходной день позволит каждому найти время для сдачи крови. Работающие жители при сдаче крови в выходной день или в день отпуска имеют право на два оплачиваемых дня отдыха.

Для сдачи крови при себе нужно иметь паспорт. 1 августа доноров ждут по следующим адресам: