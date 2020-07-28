Туляков приглашают присоединиться к донорской акции
В субботу, 1 августа, все желающие смогут сдать кровь в отделениях областной станции переливания крови.
«Суббота донора» проводится каждое лето. В этом году она пройдёт 1 августа. Во время отпусков и отдыха снижается донорская активность, а потребность в крови и её компонентах остается на прежнем уровне.
Донорская акция в выходной день позволит каждому найти время для сдачи крови. Работающие жители при сдаче крови в выходной день или в день отпуска имеют право на два оплачиваемых дня отдыха.
Для сдачи крови при себе нужно иметь паспорт. 1 августа доноров ждут по следующим адресам:
- Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 56, с 8.00 до 12.00 (телефон: 36-72-89),
- Новомосковск, ул. Чапаева, д. 12А, с 8.00 до 10.00 (телефон: 6-28-67),
- Ефремов, ул. Дружбы, д. 9Б, с 8.00 до 10.00 (телефон: 5-56-10).
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