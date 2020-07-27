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Карта распространения коронавируса в Тульской области: данные за неделю

Карта распространения коронавируса в Тульской области: данные за неделю

По информации регионального оперштаба, число заболевших за всё время составляет 8198 человек. 6749 из них уже выздоровели.

Правительство Тульской области опубликовало карту распространения коронавируса в регионе. Напомним, 22 июля было принято решение о предоставлении этой информации раз в неделю, а не ежедневно.

Общая статистика выглядит следующим образом: за всё время пандемии COVID-19 инфекцию подхватили 8198 человек, 6798 из них успешно вылечились. Зафиксировано 216 летальных исходов, 565 человек находятся в госпиталях, 43 – в реанимации.

Ниже приводим подробные данные по населённым пунктам.

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