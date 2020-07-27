В нескольких поселениях Большой Тулы три дня не будет электричества

Это связано с масштабными работами, требующими отключения одной из подстанций.

С 28 по 30 июля будет ограничено электроснабжение населенных пунктов Алешня, Федоровка, Сторожевое и Коптево. Это необходимо для замены дефектного грозотроса. Проведение работы возможно при отключении высоковольтной линии, питающей основную подстанцию, отвечающую за подачу электричества в эти населенные пункты.

Планируемое время обесточения потребителей – с 8.00 до 19.00.

Заменяемый трос был введен в эксплуатацию в 1982 году, он сильно изношен. Его замена позволит избежать аварийных отключений на подстанции «Алешня» и в питающихся от нее населенных пунктах. Для обеспечения бесперебойного электроснабжения социально-значимых объектов будут задействованы 17 передвижных генераторов.