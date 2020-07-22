Оперштаб больше не будет ежедневно публиковать карту распространения коронавируса в Тульской области

Теперь эта информация будет появляться только раз в неделю.

Традиционную карту распространения коронавируса в регионе больше не будут публиковать ежедневно. Теперь детализацию по районам туляки смогут узнавать по понедельникам — после заседания оперативного штаба будет озвучиваться информация по итогам недели. Об этом сообщается в группе правительства Тульской области во «ВКонтакте».

Отметим, ранее губернатор Алексей Дюмин заявил, что заболеваемость COVID-19 в регионе пошла на спад, пик пройден. Но по-прежнему сохраняется риск второй волны пандемии осенью, который может быть спровоцирован общим сезонным подъемом заболеваемости.

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