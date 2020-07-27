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Тульская «Студенческая весна» в этом году пройдёт в августе
Фото из архива MySlo

Тульская «Студенческая весна» в этом году пройдёт в августе

Традиционный молодежный фестиваль состоится в ММЦ «Родина».

В понедельник, 3 августа стартуют отборочные туры фестиваля студенческого творчества «Тульская студенческая весна – 2020» по всем направлениям: вокальное, инструментальное, танцевальное, театральное, оригинальный жанр, мода, журналистика, видео.

К участию приглашаются студенты высших и средних учебных заведений – как индивидуальные исполнители, так и творческие коллективы. Допускаются выпускники 2020 года. Публикуем подробное расписание:

  • 3 августа, 10.00 – журналистика (раздача материала для выполнения заданий),
  • 3-5 августа, 10.00 – вокальное и инструментальное направления,
  • 6 августа, 10.00 – театральное направление (художественное слово),
  • 7 августа, 10.00 – театральное направление (спектакли),
  • 10-13 августа, 10.00 – танцевальное направление,
  • 14 августа, 10.00 – цирк и оригинальный жанр.

Направления «видео» и «мода» будут оцениваться в онлайн-режиме. Участникам необходимо направить заявку и выполненное задание на почту организаторов: studvesna.tula@yandex.ru до 17 августа включительно.

Подробности можно найти здесь, а также в официальной группе фестиваля.

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