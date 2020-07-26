новости
новости
Регистрация
В Тульской области 55 пляжей прошли проверку МЧС: список адресов
Фото из архива Myslo

В Тульской области 55 пляжей прошли проверку МЧС: список адресов

Myslo публикует перечень мест, прошедших проверку и признанных безопасными для посетителей.

В Тульской области купальный сезон открыт еще с конца июня, и за это время желающих искупаться или позагорать на солнышке не убавляется. Любители пляжного отдыха смогут провести время на любом из 55 пляжей – все они прошли проверку МЧС и соответствуют необходимым требованиям безопасности.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает, что купаться можно только в специально оборудованных местах!

Список пляжей, прошедших проверку ГИМС:

Алексин
  • Пляж на правом берегу р. Оки в н.п. Бунырево, б/о «Шахтер»
  • Пляж «Ассоль», р. Ока
Арсеньевский район
  • Пляж «Бобровский»
Белёвский район
  • Пляж на пруду д. Сергеевка
Богородицкий район
  • Пляж на пруду «Рос»
Веневский район
  • Пляж «Веневка», пруд
Воловский район
  • Пляж «Толбузино»
Дубенский район
  • Пляж «Якшинские выселки»
  • Пляж в п. Дубна
  • Пляж в с. Лужное
Ефремовский район
  • Пляж в т/б «Шилово», р. Красивая Меча
  • Городской пляж «Береговой»
Заокский район
  • Пляж на пруду д. Романьково
Каменский район
  • Пляж «Яблонево»
Кимовский район
  • Пляж «Вороньи выселки»
Киреевский район
  • Пляж в п. Красный Яр, р. Сежа
  • Пляж в г. Киреевск, р. Олень
Куркинский район
  • Пляж «Орловский»
Одоевский район
  • Городской пляж на р. Упа «Песчаная Коса»
  • Пляж «Каменка»
Плавский район
  • Пляж на р. Плава в г. Плавск, ул. Красная
  • Пляж на пруду с.Красное, Плавский р-н
Суворовский район
  • Пляж «Городской» на водоеме южной окраины г. Суворов
  • Пляж «Зареченский», Черепетское вдх.
  • Пляж «Песоченский», МО Северо-Западное
  • Пляж в МО г. Чекалин, р. Ока
  • Пляж «Березовский», МО Юго-Восточное
  • Пляж «Ханинский», МО Юго-Восточное
Тепло-Огаревский район
  • Пляж «Волчья Дубрава»
  • Пляж в с. Нарышкино
Узловский район
  • Пляж «Трестовский»
Чернский район
  • Пляж в парке р.п. Чернь на р. Снежедь
Щекинский район
  • Пляж на пруду д. Грумант
  • Пляж на Щекинском вдх., г. Советск
  • Пляж на пруду р.п. Первомайский
  • Пляж парк-отеля «Грумант»
  • Пляж «Старина»
Ясногорский район
  • Пляж «ВолгоДон»
  • Пляж «Лесной»
Город Тула
  • Пляж на пруду з/о «Хомяковские поляны», п. Хомяково,
  • Пляж «Обидимо»
  • Пляж на вдх. р. Воронка, 1
  • Пляж на вдх. р. Воронка, 2 (ст. Козлова засека)
  • «Ильинское», пруд с. Крутое
  • КФХ «Велесов лес» пляж на пруду МО Федоровское, д. Борщевка
  • Пляж на пруду ЦПКиО
Новомосковск
  • Пляж «Тросниковка»
  • Пляж «Стрельцы»
  • Пляж «Урванка»
  • Пляж «Гремячее»
Донской
  • Пляж «Голубая вода»
р.п. Новогуровский
  • Пляж «Приволье»
Открытые бассейны
  • Открытый бассейн в с. Архангельское, Каменский район
  • Открытый бассейн з/о «Плазма», г. Донской
  • Открытый бассейн «Сокольники», г. Новомосковск
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 11:48 +1
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
МЧСпляжибезопасные пляжи

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле завершается ремонт 28 тульских дворов
В Туле завершается ремонт 28 тульских дворов
В Тульской области скончались еще четыре пациента с коронавирусом
В Тульской области скончались еще четыре пациента с коронавирусом
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.