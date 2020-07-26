Фото из архива Myslo
В Тульской области 55 пляжей прошли проверку МЧС: список адресов
Myslo публикует перечень мест, прошедших проверку и признанных безопасными для посетителей.
В Тульской области купальный сезон открыт еще с конца июня, и за это время желающих искупаться или позагорать на солнышке не убавляется. Любители пляжного отдыха смогут провести время на любом из 55 пляжей – все они прошли проверку МЧС и соответствуют необходимым требованиям безопасности.
Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает, что купаться можно только в специально оборудованных местах!
Список пляжей, прошедших проверку ГИМС:
Алексин
- Пляж на правом берегу р. Оки в н.п. Бунырево, б/о «Шахтер»
- Пляж «Ассоль», р. Ока
Арсеньевский район
- Пляж «Бобровский»
Белёвский район
- Пляж на пруду д. Сергеевка
Богородицкий район
- Пляж на пруду «Рос»
Веневский район
- Пляж «Веневка», пруд
Воловский район
- Пляж «Толбузино»
Дубенский район
- Пляж «Якшинские выселки»
- Пляж в п. Дубна
- Пляж в с. Лужное
Ефремовский район
- Пляж в т/б «Шилово», р. Красивая Меча
- Городской пляж «Береговой»
Заокский район
- Пляж на пруду д. Романьково
Каменский район
- Пляж «Яблонево»
Кимовский район
- Пляж «Вороньи выселки»
Киреевский район
- Пляж в п. Красный Яр, р. Сежа
- Пляж в г. Киреевск, р. Олень
Куркинский район
- Пляж «Орловский»
Одоевский район
- Городской пляж на р. Упа «Песчаная Коса»
- Пляж «Каменка»
Плавский район
- Пляж на р. Плава в г. Плавск, ул. Красная
- Пляж на пруду с.Красное, Плавский р-н
Суворовский район
- Пляж «Городской» на водоеме южной окраины г. Суворов
- Пляж «Зареченский», Черепетское вдх.
- Пляж «Песоченский», МО Северо-Западное
- Пляж в МО г. Чекалин, р. Ока
- Пляж «Березовский», МО Юго-Восточное
- Пляж «Ханинский», МО Юго-Восточное
Тепло-Огаревский район
- Пляж «Волчья Дубрава»
- Пляж в с. Нарышкино
Узловский район
- Пляж «Трестовский»
Чернский район
- Пляж в парке р.п. Чернь на р. Снежедь
Щекинский район
- Пляж на пруду д. Грумант
- Пляж на Щекинском вдх., г. Советск
- Пляж на пруду р.п. Первомайский
- Пляж парк-отеля «Грумант»
- Пляж «Старина»
Ясногорский район
- Пляж «ВолгоДон»
- Пляж «Лесной»
Город Тула
- Пляж на пруду з/о «Хомяковские поляны», п. Хомяково,
- Пляж «Обидимо»
- Пляж на вдх. р. Воронка, 1
- Пляж на вдх. р. Воронка, 2 (ст. Козлова засека)
- «Ильинское», пруд с. Крутое
- КФХ «Велесов лес» пляж на пруду МО Федоровское, д. Борщевка
- Пляж на пруду ЦПКиО
Новомосковск
- Пляж «Тросниковка»
- Пляж «Стрельцы»
- Пляж «Урванка»
- Пляж «Гремячее»
Донской
- Пляж «Голубая вода»
р.п. Новогуровский
- Пляж «Приволье»
Открытые бассейны
- Открытый бассейн в с. Архангельское, Каменский район
- Открытый бассейн з/о «Плазма», г. Донской
- Открытый бассейн «Сокольники», г. Новомосковск
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