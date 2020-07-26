По каким улицам в Туле отключат электричество 27 июля: список адресов
«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.
С 09:00 до 17:00 отключения пройдут по следующим адресам:
- ул. Революции, 6, 8;
- ул. Ленина, 22;
- ул. Демонстрации, 8;
- ул. Бр. Жабровых, 2
- ул. Ползунова, 15, 15 к. 1, 15 к. 2, 17, 20, 22, 24, 26;
- ул. Прокудина, 2 к. 2, 2 к. 1;
- ул. Седова, 9, 12 к. 1
- п. Горелки: 20-й и 21-й Горельские пр-ды
- ул. Декабристов, 77-93 (нечётн.), 110-124 (чётн.);
- ул. Патронная, 66-84 (чётн.), 69-а-85 (нечётн.);
- ул. Калинина, 139, 110, 143;
- пер. Патронный;
- ул. Каракозова, 29-64, 70, 71, 69, 68;
- ул. Серова, 8, 10, 12, 6;
- ул. Кирова, 162-а, 133
- ул. Железнодорожная, 1-9 (нечётн.), 2-12 (чётн.);
- ул. Октябрьская, 1-10;
- ул. Скуратовская, 1-37 (нечётн.), 2-16 (чётн.);
- п. Н-Скуратово, 100, 100-а, 100-б/1;
- п. Ст. Овсянниково, 1-а
- Мясново: ул. Дружбы, 11-33 (нечётн.);
- ул. Полюсная, 34-54 (чётн.), 25-33, 31-а, 39 (нечётн.);
- Парашютный пр-зд, 22-34 (чётн.), 21-27 (нечётн.);
- ул. Тихмянова, 26-34 (чётн.), 11-19 (нечётн.), 19-а; 15-й пр-зд, 1-15 (нечётн.), 2-14, 14-а (чётн.); 13-й пр-зд, 3, 8;
- Мясново: 12-й пр-зд, 10, 21;
- ул. Кабакова, 80-90 (чётн.), 23; 13-й пр-зд, 5-21 (нечётн.), 10-22 (чётн.);
- ул. Тихмянова, 21;
- ул. Полюсная, 21, 23.
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