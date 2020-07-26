новости
новости
Регистрация
По каким улицам в Туле отключат электричество 27 июля: список адресов

По каким улицам в Туле отключат электричество 27 июля: список адресов

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

С 09:00 до 17:00 отключения пройдут по следующим адресам:

  • ул. Революции, 6, 8;
  • ул. Ленина, 22;
  • ул. Демонстрации, 8;
  • ул. Бр. Жабровых, 2
  • ул. Ползунова, 15, 15 к. 1, 15 к. 2, 17, 20, 22, 24, 26;
  • ул. Прокудина, 2 к. 2, 2 к. 1;
  • ул. Седова, 9, 12 к. 1
  • п. Горелки: 20-й и 21-й Горельские пр-ды
  • ул. Декабристов, 77-93 (нечётн.), 110-124 (чётн.);
  • ул. Патронная, 66-84 (чётн.), 69-а-85 (нечётн.);
  • ул. Калинина, 139, 110, 143;
  • пер. Патронный;
  • ул. Каракозова, 29-64, 70, 71, 69, 68;
  • ул. Серова, 8, 10, 12, 6;
  • ул. Кирова, 162-а, 133
  • ул. Железнодорожная, 1-9 (нечётн.), 2-12 (чётн.);
  • ул. Октябрьская, 1-10;
  • ул. Скуратовская, 1-37 (нечётн.), 2-16 (чётн.);
  • п. Н-Скуратово, 100, 100-а, 100-б/1;
  • п. Ст. Овсянниково, 1-а
  • Мясново: ул. Дружбы, 11-33 (нечётн.);
  • ул. Полюсная, 34-54 (чётн.), 25-33, 31-а, 39 (нечётн.);
  • Парашютный пр-зд, 22-34 (чётн.), 21-27 (нечётн.);
  • ул. Тихмянова, 26-34 (чётн.), 11-19 (нечётн.), 19-а; 15-й пр-зд, 1-15 (нечётн.), 2-14, 14-а (чётн.); 13-й пр-зд, 3, 8;
  • Мясново: 12-й пр-зд, 10, 21;
  • ул. Кабакова, 80-90 (чётн.), 23; 13-й пр-зд, 5-21 (нечётн.), 10-22 (чётн.);
  • ул. Тихмянова, 21;
  • ул. Полюсная, 21, 23.
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
вчера, в 22:22 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
отключение света

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Вам стоит провести уикенд в Туле»: GQ составил список мест, обязательных к посещению в оружейной столице
«Вам стоит провести уикенд в Туле»: GQ составил список мест, обязательных к посещению в оружейной столице
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.