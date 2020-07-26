новости
новости
Регистрация
Погода в Туле на 27 июля: переменная облачность и небольшие дожди
Фото из архива Myslo

Погода в Туле на 27 июля: переменная облачность и небольшие дожди

По прогнозам синоптиков, в понедельник в регионе будет до +28 градусов.

В Тульской области сохраняется переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь (по данным сайта Гидрометцентра России – до 2 мм за сутки).

Ветер юго-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха по области ночью +11…+16 градусов, днем +23…+28 градусов. Атмосферное давление 745-750 мм рт. ст.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 07:00 +2
Другие статьи по темам
Место
ТулаТульская область
Прочее
погода в Тулепрогноз погоды

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

По каким улицам в Туле отключат электричество 27 июля: список адресов
По каким улицам в Туле отключат электричество 27 июля: список адресов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.