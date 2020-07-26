Фото из архива Myslo
Погода в Туле на 27 июля: переменная облачность и небольшие дожди
По прогнозам синоптиков, в понедельник в регионе будет до +28 градусов.
В Тульской области сохраняется переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь (по данным сайта Гидрометцентра России – до 2 мм за сутки).
Ветер юго-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха по области ночью +11…+16 градусов, днем +23…+28 градусов. Атмосферное давление 745-750 мм рт. ст.
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