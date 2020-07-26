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«Вам стоит провести уикенд в Туле»: GQ составил список мест, обязательных к посещению в оружейной столице

«Вам стоит провести уикенд в Туле»: GQ составил список мест, обязательных к посещению в оружейной столице

В путеводитель вошли не только известные места города, но и малознакомые достопримечательности Тульской области.

Мужской журнал GQ составил большой путеводитель по Туле и области. В него вошли Тульский кремль музей «Тульские самовары», Музей международного пряника и музей оружия. Также в памятке можно найти такие локации, как Казанская набережная и пространство «Искра».

Кроме этого, рекомендуется посетить творческий кластер «Октава», где раньше располагался завод микрофонов. Сейчас в нем работает большая библиотека технической литературы и Музей станка, который коллеги из The Village отмечали в числе самых интересных проектов, посвященных индустриальному туризму.

Конечно, не обошлось без Музея-усадьбы «Ясная Поляна», Романцевских гор и Дворца графа Бобринского в Богородицке. Сейчас, во время закрытых границ, можно прогуляться по интересным историческим местам, не сталкиваясь с толпами туристов.

И, разумеется, составители путеводителя не обошлись без гастрономии. А какие именно места они признали достойными посещения и что стоит попробовать в первую очередь, вы можете посмотреть в самом материале.

 

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