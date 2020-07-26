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Артисты без масок, зрители в СИЗ: Роспотребнадзор дал рекомендации по посещению концертов

Артисты без масок, зрители в СИЗ: Роспотребнадзор дал рекомендации по посещению концертов

Возобновить деятельность театры и концертные площадки смогут на основании решений высших должностных лиц субъектов РФ.

Артисты театров смогут находиться на сцене без масок, в отличие от зрителей, которые смогут посещать заведения культуры только в средствах индивидуальной защиты. Разработаны методические рекомендации по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции при осуществлении деятельности театров и концертных организаций. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Сообщается, что перед открытием театра и концертных площадок должна проводиться влажная уборка с дезинфицирующими средствами, осуществляться контроль температуры тела работников, а контакты между персоналом разных функциональных групп должны быть ограничены.

«При обслуживании зрителей сотрудникам необходимо использовать маски, при этом во время репетиций и на сцене маски артистам не нужны», - подчеркивается в сообщении.

В рекомендациях также указывается, что после возвращения из-за рубежа сотрудники должны в течение 3 дней пройти тестирование. Согласно рекомендациям, зрителей планируют допускать до концертов в масках, а воду и напитки в театральных буфетах реализовывать только в промышленной упаковке.

В сообщении отмечается, что рекомендации разработаны специалистами Роспотребнадзора совместно с Министерством культуры по поручению Правительства РФ.

В санитарном ведомстве также напомнили, что деятельность театров и концертных организаций возобновляется на основании решений высших должностных лиц субъектов РФ с учетом предложений главных государственных санитарных врачей.

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