В Тульской области нашли заблудившегося грибника

Фото из архива Myslo

По предварительным данным, угроз жизни и здоровью 48-летнего мужчины нет.

Субботним вечером в Белевском районе личный состав межмуниципального отдела МВД разыскивал заблудившегося в лесу мужчину.

В субботу в Белевском районе 48-летний мужчина отправился в лес за грибами. Житель Киреевска в течение нескольких часов не выходил на связь. А с наступлением сумерек супруга пропавшего забеспокоилась и обратилась за помощью к полицейским.

На розыск потерявшегося направили весь личный состав отдела МВД. С помощью технических и звуковых средств полицейские пытались помочь мужчине выйти из леса. Кроме того, в местах его наиболее вероятного нахождения полицейские пошагово изучали местность.

В результате 48-летнего жителя Киреевска удалось обнаружить. По предварительным данным, угроз его жизни и здоровью нет.