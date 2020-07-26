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В Туле завершается ремонт 28 тульских дворов

В Туле завершается ремонт 28 тульских дворов

Всего в 2020 году в городе благоустроят 60 дворовых территорий.

Обновление дворов проводится по муниципальной программе «Формирование современной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в Туле уже четвертый год. С 2017 года благоустроили более 250 дворовых территорий.

В этом году из 60 объектов в настоящее время к работам приступили на 52, на 28 из них ремонт близится к завершению.

В Пролетарском округе, где планируют привести в порядок 13 дворовых территорий, масштабный ремонт проходит во дворе дома 6 по 1-му проезду Металлургов. Рабочие асфальтируют дворовые проезды и подходы к подъездам, ремонтируют отмостки, обустраивают парковочные карманы, новые пешеходные дорожки, газоны и ограждения. Во дворе появятся детская и спортивная площадки с безопасным покрытием и лавочки.

В Привокзальном округе благоустроят 16 дворов. В частности, в пос. Косая Гора по ул. Ген. Горшкова, д. 3 ремонтируют подходы к подъездам, обустраивают парковочные карманы, асфальтируют пешеходные дорожки и проезжую часть, после этих работ приступят к установке скамеек.

Галерея
В Туле завершается ремонт 28 тульских дворов, Фото: 1
В Туле завершается ремонт 28 тульских дворов, Фото: 2
В Туле завершается ремонт 28 тульских дворов, Фото: 3
В Туле завершается ремонт 28 тульских дворов, Фото: 4
В Туле завершается ремонт 28 тульских дворов, Фото: 5
В Туле завершается ремонт 28 тульских дворов, Фото: 6
В Туле завершается ремонт 28 тульских дворов, Фото: 7
В Туле завершается ремонт 28 тульских дворов, Фото: 8
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В Центральном округе будут проведены работы на 8 объектах. Один из них – двор на ул. Льва Толстого, 114. Сейчас там активно проводится основной вид работ – асфальтирование проезжей части и устройство тротуаров.

Финансирование программы «Формирование современной городской среды» в 2020 году составляет 175 миллионов рублей. Это средства федерального, областного и муниципального бюджетов, а также жителей.

Работы ведутся во дворах согласно электронной очереди, благоустраиваются объекты от 141-го до 200-го. Программа будет продолжена и в следующем году.

Перечень дворов, которые благоустраивают в 2020 году:

Центральный округ
  • пер. Н. Руднева, д. 9
  • пр. Ленина, д. 133
  • ул. Волоховская, д. 12
  • ул. Волоховская, д. 12-а
  • ул. Мезенцева, д. 40-а
  • ул. Рязанская, д. 4
  • ул. Рязанская, д. 26, корп. 1
  • ул. Тургеневская, д. 74 / ул. Л. Толстого, д. 114
Привокзальный округ
  • пос. Косая Гора, ул. Гагарина, д. 31
  • пос. Косая Гора, ул. М. Горького, д. 46, 48
  • пос. Косая Гора, ул. Ген. Горшкова, д. 3
  • пос. Рассвет, д. 27
  • ул. Болдина, д. 4
  • ул. Болдина, д. 2
  • ул. Болотова, д. 68-а
  • ул. Костычева, д. 16
  • ул. Ползунова, д. 18-20
  • ул. Седова, д. 12
  • ул. Седова, д. 13
  • ул. Седова, д. 15
  • ул. Седова, д. 17
  • ул. Седова, д. 18
  • ул. Седова, д. 25-а
  • ул. Серебровская, д. 12
Пролетарский округ
  • ул. Баженова, д. 10-б
  • ул. Вильямса, д. 26-б
  • ул. Вильямса, д. 28
  • ул. Гастелло, д. 49
  • ул. Ложевая, д. 125
  • ул. Марата, д. 31
  • ул. Марата, д. 198
  • ул. Металлургов, 84
  • ул. Плеханова/ул. Калинина, д. 149/11
  • ул. Чапаева, д. 42
  • ул. 1-й пр-д Металлургов, д. 4
  • ул. 1-й пр-д Металлургов, д. 6
  • ул. 2-й пр-д Металлургов, д. 1-а
Зареченский округ
  • пос. Барсуки, ул. Советская, д. 16
  • пос. Обидимо, ул. Пионерская, д. 7
  • пос. Обидимо, ул. Советская, д. 2
  • пос. Плеханово, ул. Заводская, д. 21
  • пос. Рождественский. ул. Строителей, д. 2, 3
  • ул. Гагарина, д. 6
  • ул. М. Горького, д. 31, 33-а
  • ул. М. Горького, 33
  • ул. Малые Гончары, д. 13, 14
  • ул. Октябрьская, д. 99
  • ул. Пузакова, д. 3
  • ул. Хомяковская, д. 31
Советский округ
  • ул. Болдина, д. 145-а
  • ул. Бундурина, д. 38
  • ул. Вересаева, д. 9
  • ул. Оружейная, д. 1-г
  • ул. Оружейная, д. 9
  • ул. Оружейная, д. 9-а
  • ул. Революции, д. 28
  • ул. Свободы, д. 59/ул. Первомайская, 14
  • ул. Ф. Энгельса, д. 147 - ул. Ф. Энгельса, д. 147а
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