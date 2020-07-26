В Туле завершается ремонт 28 тульских дворов

Всего в 2020 году в городе благоустроят 60 дворовых территорий.

Обновление дворов проводится по муниципальной программе «Формирование современной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в Туле уже четвертый год. С 2017 года благоустроили более 250 дворовых территорий.

В этом году из 60 объектов в настоящее время к работам приступили на 52, на 28 из них ремонт близится к завершению.

В Пролетарском округе, где планируют привести в порядок 13 дворовых территорий, масштабный ремонт проходит во дворе дома 6 по 1-му проезду Металлургов. Рабочие асфальтируют дворовые проезды и подходы к подъездам, ремонтируют отмостки, обустраивают парковочные карманы, новые пешеходные дорожки, газоны и ограждения. Во дворе появятся детская и спортивная площадки с безопасным покрытием и лавочки.

В Привокзальном округе благоустроят 16 дворов. В частности, в пос. Косая Гора по ул. Ген. Горшкова, д. 3 ремонтируют подходы к подъездам, обустраивают парковочные карманы, асфальтируют пешеходные дорожки и проезжую часть, после этих работ приступят к установке скамеек.

В Центральном округе будут проведены работы на 8 объектах. Один из них – двор на ул. Льва Толстого, 114. Сейчас там активно проводится основной вид работ – асфальтирование проезжей части и устройство тротуаров.

Финансирование программы «Формирование современной городской среды» в 2020 году составляет 175 миллионов рублей. Это средства федерального, областного и муниципального бюджетов, а также жителей.

Работы ведутся во дворах согласно электронной очереди, благоустраиваются объекты от 141-го до 200-го. Программа будет продолжена и в следующем году.

Перечень дворов, которые благоустраивают в 2020 году:

Центральный округ

пер. Н. Руднева, д. 9

пр. Ленина, д. 133

ул. Волоховская, д. 12

ул. Волоховская, д. 12-а

ул. Мезенцева, д. 40-а

ул. Рязанская, д. 4

ул. Рязанская, д. 26, корп. 1

ул. Тургеневская, д. 74 / ул. Л. Толстого, д. 114

Привокзальный округ

пос. Косая Гора, ул. Гагарина, д. 31

пос. Косая Гора, ул. М. Горького, д. 46, 48

пос. Косая Гора, ул. Ген. Горшкова, д. 3

пос. Рассвет, д. 27

ул. Болдина, д. 4

ул. Болдина, д. 2

ул. Болотова, д. 68-а

ул. Костычева, д. 16

ул. Ползунова, д. 18-20

ул. Седова, д. 12

ул. Седова, д. 13

ул. Седова, д. 15

ул. Седова, д. 17

ул. Седова, д. 18

ул. Седова, д. 25-а

ул. Серебровская, д. 12

Пролетарский округ

ул. Баженова, д. 10-б

ул. Вильямса, д. 26-б

ул. Вильямса, д. 28

ул. Гастелло, д. 49

ул. Ложевая, д. 125

ул. Марата, д. 31

ул. Марата, д. 198

ул. Металлургов, 84

ул. Плеханова/ул. Калинина, д. 149/11

ул. Чапаева, д. 42

ул. 1-й пр-д Металлургов, д. 4

ул. 1-й пр-д Металлургов, д. 6

ул. 2-й пр-д Металлургов, д. 1-а

Зареченский округ

пос. Барсуки, ул. Советская, д. 16

пос. Обидимо, ул. Пионерская, д. 7

пос. Обидимо, ул. Советская, д. 2

пос. Плеханово, ул. Заводская, д. 21

пос. Рождественский. ул. Строителей, д. 2, 3

ул. Гагарина, д. 6

ул. М. Горького, д. 31, 33-а

ул. М. Горького, 33

ул. Малые Гончары, д. 13, 14

ул. Октябрьская, д. 99

ул. Пузакова, д. 3

ул. Хомяковская, д. 31

Советский округ