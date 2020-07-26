В Туле завершается ремонт 28 тульских дворов
Всего в 2020 году в городе благоустроят 60 дворовых территорий.
Обновление дворов проводится по муниципальной программе «Формирование современной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в Туле уже четвертый год. С 2017 года благоустроили более 250 дворовых территорий.
В этом году из 60 объектов в настоящее время к работам приступили на 52, на 28 из них ремонт близится к завершению.
В Пролетарском округе, где планируют привести в порядок 13 дворовых территорий, масштабный ремонт проходит во дворе дома 6 по 1-му проезду Металлургов. Рабочие асфальтируют дворовые проезды и подходы к подъездам, ремонтируют отмостки, обустраивают парковочные карманы, новые пешеходные дорожки, газоны и ограждения. Во дворе появятся детская и спортивная площадки с безопасным покрытием и лавочки.
В Привокзальном округе благоустроят 16 дворов. В частности, в пос. Косая Гора по ул. Ген. Горшкова, д. 3 ремонтируют подходы к подъездам, обустраивают парковочные карманы, асфальтируют пешеходные дорожки и проезжую часть, после этих работ приступят к установке скамеек.
В Центральном округе будут проведены работы на 8 объектах. Один из них – двор на ул. Льва Толстого, 114. Сейчас там активно проводится основной вид работ – асфальтирование проезжей части и устройство тротуаров.
Финансирование программы «Формирование современной городской среды» в 2020 году составляет 175 миллионов рублей. Это средства федерального, областного и муниципального бюджетов, а также жителей.
Работы ведутся во дворах согласно электронной очереди, благоустраиваются объекты от 141-го до 200-го. Программа будет продолжена и в следующем году.
Перечень дворов, которые благоустраивают в 2020 году:
- пер. Н. Руднева, д. 9
- пр. Ленина, д. 133
- ул. Волоховская, д. 12
- ул. Волоховская, д. 12-а
- ул. Мезенцева, д. 40-а
- ул. Рязанская, д. 4
- ул. Рязанская, д. 26, корп. 1
- ул. Тургеневская, д. 74 / ул. Л. Толстого, д. 114
- пос. Косая Гора, ул. Гагарина, д. 31
- пос. Косая Гора, ул. М. Горького, д. 46, 48
- пос. Косая Гора, ул. Ген. Горшкова, д. 3
- пос. Рассвет, д. 27
- ул. Болдина, д. 4
- ул. Болдина, д. 2
- ул. Болотова, д. 68-а
- ул. Костычева, д. 16
- ул. Ползунова, д. 18-20
- ул. Седова, д. 12
- ул. Седова, д. 13
- ул. Седова, д. 15
- ул. Седова, д. 17
- ул. Седова, д. 18
- ул. Седова, д. 25-а
- ул. Серебровская, д. 12
- ул. Баженова, д. 10-б
- ул. Вильямса, д. 26-б
- ул. Вильямса, д. 28
- ул. Гастелло, д. 49
- ул. Ложевая, д. 125
- ул. Марата, д. 31
- ул. Марата, д. 198
- ул. Металлургов, 84
- ул. Плеханова/ул. Калинина, д. 149/11
- ул. Чапаева, д. 42
- ул. 1-й пр-д Металлургов, д. 4
- ул. 1-й пр-д Металлургов, д. 6
- ул. 2-й пр-д Металлургов, д. 1-а
- пос. Барсуки, ул. Советская, д. 16
- пос. Обидимо, ул. Пионерская, д. 7
- пос. Обидимо, ул. Советская, д. 2
- пос. Плеханово, ул. Заводская, д. 21
- пос. Рождественский. ул. Строителей, д. 2, 3
- ул. Гагарина, д. 6
- ул. М. Горького, д. 31, 33-а
- ул. М. Горького, 33
- ул. Малые Гончары, д. 13, 14
- ул. Октябрьская, д. 99
- ул. Пузакова, д. 3
- ул. Хомяковская, д. 31
- ул. Болдина, д. 145-а
- ул. Бундурина, д. 38
- ул. Вересаева, д. 9
- ул. Оружейная, д. 1-г
- ул. Оружейная, д. 9
- ул. Оружейная, д. 9-а
- ул. Революции, д. 28
- ул. Свободы, д. 59/ул. Первомайская, 14
- ул. Ф. Энгельса, д. 147 - ул. Ф. Энгельса, д. 147а