«Мосгортранс» сообщил о регулярном маршруте «Москва — Тула» с автостанции «Орехово»

Фото из архива публикаций Myslo

«Красногвардейская» закрыта на реконструкцию, а «Теплый Стан» больше не обслуживает автобусы междугороднего и международного направления.

С 17 июля этого года открыта продажа билетов на рейс по регулярному маршруту «Москва — Тула» с автостанции «Орехово». Как сообщает «Мосгортранс», отправление ежедневно, в 13:30, с прибытием к ТЦ «Утюг» в Туле.

Автостанция «Орехово» расположена в городе Москве по адресу Шипиловский проезд, вл. 31 (в непосредственной близости от станции метро «Орехово»).

О работе автовокзалов и автостанций, расписании рейсов и стоимости проезда можно узнать по телефону контакт-центра «Автовокзалы» 8 (499) 940-08-43 .

Напомним , с 24 мая автостанция «Красногвардейская» закрылась на длительную реконструкцию, которую планируют завершить в мае 2021 года. Как объяснил Myslo оператор тульского автовокзала, маршрутки из областного центра с указанной даты будут прибывать на московскую автостанцию «Новоясеневская» (ст. метро «Новоясеневская»).