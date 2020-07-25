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«Мосгортранс» сообщил о регулярном маршруте «Москва — Тула» с автостанции «Орехово»
Фото из архива публикаций Myslo

«Мосгортранс» сообщил о регулярном маршруте «Москва — Тула» с автостанции «Орехово»

«Красногвардейская» закрыта на реконструкцию, а «Теплый Стан» больше не обслуживает автобусы междугороднего и международного направления.

С 17 июля этого года открыта продажа билетов на рейс по регулярному маршруту «Москва — Тула» с автостанции «Орехово». Как сообщает «Мосгортранс», отправление ежедневно, в 13:30, с прибытием к ТЦ «Утюг» в Туле.
 
Автостанция «Орехово» расположена в городе Москве по адресу Шипиловский проезд, вл. 31 (в непосредственной близости от станции метро «Орехово»).
 
О работе автовокзалов и автостанций, расписании рейсов и стоимости проезда можно узнать по телефону контакт-центра «Автовокзалы» 8 (499) 940-08-43.
 
Напомним, с 24 мая автостанция «Красногвардейская» закрылась на длительную реконструкцию, которую планируют завершить в мае 2021 года. Как объяснил Myslo оператор тульского автовокзала, маршрутки из областного центра с указанной даты будут прибывать на московскую автостанцию «Новоясеневская» (ст. метро «Новоясеневская»).
 
Кроме того, с 1 июня столичная автостанция «Теплый Стан» прекратила обслуживание автобусов междугороднего и международного направления.
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