В Узловском районе ищут водителя-убийцу

Как стало известно Myslo, поздно вечером 24 июля в районе дома № 1 на ул. Щербакова в поселке Дубовка Узловского района легковой автомобиль сбил 20-летнюю девушку.

«По предварительным данным, автоавария произошла в 23.50. Неустановленный автомобиль под управлением неустановленного водителя совершил наезд на девушку-пешехода. От полученных повреждений пострадавшая скончалась в больнице. В настоящее время проводятся оперативные мероприятия по установке обстоятельств и розыску совершившего ДТП водителя», — подтвердили в региональной Госавтоинспекции.

В одном из местных пабликов также размещена информация о дорожно-транспортном происшествии. Очевидцев, либо лиц, которые располагают любой информацией о ДТП просят обратиться в полицию, либо позвонить по телефонам 5−71−02, 6−60−46, 8−906−531−91−91.