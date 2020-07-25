В Узловском районе ищут водителя-убийцу
Сбив пешехода, подозреваемый скрылся в неизвестном направлении.
Как стало известно Myslo, поздно вечером 24 июля в районе дома № 1 на ул. Щербакова в поселке Дубовка Узловского района легковой автомобиль сбил 20-летнюю девушку.
«По предварительным данным, автоавария произошла в 23.50. Неустановленный автомобиль под управлением неустановленного водителя совершил наезд на девушку-пешехода. От полученных повреждений пострадавшая скончалась в больнице. В настоящее время проводятся оперативные мероприятия по установке обстоятельств и розыску совершившего ДТП водителя», — подтвердили в региональной Госавтоинспекции.
В одном из местных пабликов также размещена информация о дорожно-транспортном происшествии. Очевидцев, либо лиц, которые располагают любой информацией о ДТП просят обратиться в полицию, либо позвонить по телефонам 5−71−02, 6−60−46, 8−906−531−91−91.
Напомним, 9 июля на пр. Ленина в Туле насмерть сбили пешехода. В ходе работы на месте происшествия сотрудники уголовного розыска обнаружили обломки бампера и другие элементы кузова автомобиля. Также пришлось проделать работу по изучению записей камер видеонаблюдения по предполагаемому пути следования разыскиваемого автомобиля. Оперативные мероприятия продолжались неделю, после чего подозреваемый был найден и задержан.
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