Туляки жалуются на разрушенные ступеньки возле подъезда

А недавно на этом крыльце упали бабушка с дедушкой! Они получили синяки и ушибы.

В редакцию Myslo обратились жители дома № 194 по улице Марата. Они пожаловались на отвратительное состояние ступенек возле их подъездов.

Лидия Ивановна Корнеева рассказывает:

Лидия Корнеева — Нашей проблеме уже несколько лет, и никто не хочет ее решать, одни обещания. На крыльце у первого и второго подъездов порожки просто в ужасном состоянии, пожилым людям сложно преодолеть этот путь, особенно тем, кто с костылями. По вечерам мы, пенсионеры, собираемся на лавочке у первого подъезда, выходим на прогулку. Некоторое время назад на моих глазах на этих самых ступеньках упали дедушка с бабушкой, когда поднимались в подъезд! Уж кто кого сбил, не знаю, так все стремительно произошло. Они получили ушибы и ссадины. А еще у нас в ужасном состоянии дорога возле дома — вся в ямах и канавах, оставляют желать лучшего и лавочки.

— Упавшая женщина — моя мама, — говорит еще одна жительница этого дома, Лариса. — У нее стоит кардиостимулятор, хорошо, что ничего серьезного в итоге. Но сама ситуация просто возмутительна! Посмотрите на эти порожки — такое ощущение, что только вчера закончилась Вторая мировая война. Считаю, управляющей компании должно было стыдно!

Myslo направил запрос в управляющую компанию «РЭМС», которая обслуживает этот дом. Вот что нам ответили:

— Планом работ на текущий год на МКД № 194 по ул. Марата в летний период предусмотрен ремонт входных порогов подъездов №№ 1,2,3. Работы планируется выполнить в срок до 1 августа 2020 года.