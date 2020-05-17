В Москве закрываются две автостанции: куда будут прибывать тульские маршрутки
Речь идет об автостанциях «Теплый стан» и «Красногвардейская».
«Мосгортранс» объявил, что с 24 мая автостанция «Красногвардейская» закрывается на длительную реконструкцию, которую планируют завершить в мае 2021 года. Как пояснил Myslo оператор тульского автовокзала, маршрутки из областного центра с указанной даты будут прибывать на московскую автостанцию «Новоясеневская» (ст. метро «Новоясеневская»).
Кроме того, с 1 июня столичная автостанция «Тёплый Стан» прекращает обслуживание автобусов междугороднего и международного направления. Сообщается, что часть рейсов будет перенесена на автовокзал «Саларьево» (ст. метро «Саларьево»). Более точная информация будет известна позднее.
Подробную информацию можно узнать по телефонам:
- 33-25-45, автовокзалы Тульской области,
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+7 (499) 940-08-43, контакт-центр «Автовокзалы» (Москва),
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+7 (926) 917-34-74, автостанция «Новоясеневская».
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