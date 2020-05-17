В Москве закрываются две автостанции: куда будут прибывать тульские маршрутки

«Мосгортранс» объявил, что с 24 мая автостанция «Красногвардейская» закрывается на длительную реконструкцию, которую планируют завершить в мае 2021 года. Как пояснил Myslo оператор тульского автовокзала, маршрутки из областного центра с указанной даты будут прибывать на московскую автостанцию «Новоясеневская» (ст. метро «Новоясеневская»).

Кроме того, с 1 июня столичная автостанция «Тёплый Стан» прекращает обслуживание автобусов междугороднего и международного направления. Сообщается, что часть рейсов будет перенесена на автовокзал «Саларьево» (ст. метро «Саларьево»). Более точная информация будет известна позднее.

Подробную информацию можно узнать по телефонам: