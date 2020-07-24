Фото: vk.com/happyant71.
В ТулГУ изготовят муравьиные фермы в форме стен и башен кремля
Они будут изготавливаться с помощью 3D-печати.
В ТулГУ будут производить муравьиные фермы с помощью 3D-печати. Как сообщают авторы проекта HappyAnt, они выиграли грант от правительства Тульской области на сумму 90805 рублей.
Первые образцы муравьиных ферм планируется выпустить к 500-летию Тульского кремля в сентябре 2020 года. Это будут модули 15×15 см, из которых можно собрать модель крепости.
— В них есть специальные заглушки, они открываются для стыковки, и получается довольно крупная модель, — сообщают авторы проекта.
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