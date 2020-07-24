В Туле водителя оштрафовали на 150 тысяч рублей за взятку гаишникам

Суд вынес приговор мужчине, который пытался дать взятку инспекторам ГИБДД. Всё произошло в феврале этого года на автодороге Калуга-Тула-Михайлов-Рязань.

Инспекторы остановили один из автомобилей, так как заподозрили, что водитель может находиться за рулем в состоянии опьянения. Кроме того, при проверке документов выяснилось, что мужчина лишен права управления транспортными средствами. Водитель решил откупиться, чтобы на него не составляли административные протоколы.

«Инспекторы ДПС отказались совершать противоправное деяние и получать от водителя взятку и предложили мужчине сесть в патрульный автомобиль для составления протокола о направлении на медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения и протокола об административном правонарушении», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.