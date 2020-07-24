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В ДТП на Одоевском шоссе в Туле пострадал один человек

В ДТП на Одоевском шоссе в Туле пострадал один человек

Автоавария произошла утром 24 июля.

Утром 24 июля на Одоевском шоссе в Туле столкнулись два легковых автомобиля. По предварительной информации, 35-летний водитель Lada Vesta выезжал с прилегающей территории и не пропустил Hyundai Solaris. За рулем последнего находилась 24-летняя девушка.
 
По данным региональной Госавтоинспекции, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадала водитель Hyundai Solaris. О характере полученных ей травм не сообщается.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 10:04 +2
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