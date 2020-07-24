В ДТП на Одоевском шоссе в Туле пострадал один человек

Утром 24 июля на Одоевском шоссе в Туле столкнулись два легковых автомобиля. По предварительной информации, 35-летний водитель Lada Vesta выезжал с прилегающей территории и не пропустил Hyundai Solaris. За рулем последнего находилась 24-летняя девушка.

По данным региональной Госавтоинспекции, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадала водитель Hyundai Solaris. О характере полученных ей травм не сообщается.