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Тульские спасатели получили шесть новых кроссоверов Hyundai
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Тульские спасатели получили шесть новых кроссоверов Hyundai

Машины переданы инспекторам государственного пожарного надзора.

Начальник регионального ГУ МЧС России Алексей Павлов поздравил сотрудников управления надзорной деятельности и профилактической работы с 93-й годовщиной создания органов государственного пожарного надзора и вручил им ключи от шести новых кроссоверов Hyundai Creta.

– Благодаря новой технике вы будете еще более мобильными, сможете оперативно выезжать на пожары для проведения дознания, – отметил Алексей Павлов.

Одна машина останется в главном управлении, четыре получат тульские отделы надзорной деятельности и профилактической работы, один автомобиль отправлен в отдел, обслуживающий Ефремовский, Каменский и Воловский районы.

Кроссоверы будут использоваться для доставки дознавателей и переносных экспертно-криминалистических лабораторий на места пожаров. Высокая проходимость позволит эксплуатировать машины в труднодоступной сельской местности.

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