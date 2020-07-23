Тульские спасатели получили шесть новых кроссоверов Hyundai

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Начальник регионального ГУ МЧС России Алексей Павлов поздравил сотрудников управления надзорной деятельности и профилактической работы с 93-й годовщиной создания органов государственного пожарного надзора и вручил им ключи от шести новых кроссоверов Hyundai Creta.

– Благодаря новой технике вы будете еще более мобильными, сможете оперативно выезжать на пожары для проведения дознания, – отметил Алексей Павлов.

Одна машина останется в главном управлении, четыре получат тульские отделы надзорной деятельности и профилактической работы, один автомобиль отправлен в отдел, обслуживающий Ефремовский, Каменский и Воловский районы.

Кроссоверы будут использоваться для доставки дознавателей и переносных экспертно-криминалистических лабораторий на места пожаров. Высокая проходимость позволит эксплуатировать машины в труднодоступной сельской местности.