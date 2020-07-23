В центре Тулы Ford после столкновения с «Ладой» вылетел на тротуар

Фото: instagram.com/tula.chp

По предварительной информации, пострадали два человека.

Около 20.00 на пересечении улиц Тимирязева и Оборонной произошла авария с участием «Лады» одиннадцатой модели и Ford Focus.

По предварительной информации, водитель отечественной легковушки врезался в едущую впереди иномарку.

От удара Ford вылетел на тротуар. Оба автомобиля получили серьёзные механические повреждения. По имеющимся на момент публикации данным, пострадали два человека.