Фото: instagram.com/tula.chp
В центре Тулы Ford после столкновения с «Ладой» вылетел на тротуар
По предварительной информации, пострадали два человека.
Около 20.00 на пересечении улиц Тимирязева и Оборонной произошла авария с участием «Лады» одиннадцатой модели и Ford Focus.
По предварительной информации, водитель отечественной легковушки врезался в едущую впереди иномарку.
От удара Ford вылетел на тротуар. Оба автомобиля получили серьёзные механические повреждения. По имеющимся на момент публикации данным, пострадали два человека.
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