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В центре Тулы Ford после столкновения с «Ладой» вылетел на тротуар
Фото: instagram.com/tula.chp

В центре Тулы Ford после столкновения с «Ладой» вылетел на тротуар

По предварительной информации, пострадали два человека.

Около 20.00 на пересечении улиц Тимирязева и Оборонной произошла авария с участием «Лады» одиннадцатой модели и Ford Focus.

По предварительной информации, водитель отечественной легковушки врезался в едущую впереди иномарку.

От удара Ford вылетел на тротуар. Оба автомобиля получили серьёзные механические повреждения. По имеющимся на момент публикации данным, пострадали два человека.

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