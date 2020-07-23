В Тульской области выявлено более 1500 нарушений бюджетного законодательства
По материалам прокурорских проверок возбуждено 11 уголовных дел.
За первую половину текущего года сотрудники региональной прокуратуры выявили 1813 нарушений бюджетного законодательства. Внесено 342 представления, 304 должностных лица привлечены к дисциплинарной и 41 – к административной ответственности. Особенно пристально прокуроры следили за использованием бюджетных денег в госпрограммах, а также корректировали незаконные правовые акты.
Опротестовано 139 правовых актов, 107 из них приведены в соответствие действующему законодательству.
Сотрудник администрации Щекинского района оштрафован на 20 тысяч рублей за нецелевое расходование денег в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды». Там же директору муниципального учреждения придётся заплатить 10 тысяч рублей за составление, утверждение и ведение бюджетных смет без формирования их показателей на плановые периоды.
Успешно практикуется пресечение бюджетных нарушений с помощью уголовно-правовых мер. В органы предварительного расследования направлено 12 материалов о мошенничестве в бюджетной сфере, возбуждено 11 уголовных дел.