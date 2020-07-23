В Тульской области выявлено более 1500 нарушений бюджетного законодательства

За первую половину текущего года сотрудники региональной прокуратуры выявили 1813 нарушений бюджетного законодательства. Внесено 342 представления, 304 должностных лица привлечены к дисциплинарной и 41 – к административной ответственности. Особенно пристально прокуроры следили за использованием бюджетных денег в госпрограммах, а также корректировали незаконные правовые акты.

Опротестовано 139 правовых актов, 107 из них приведены в соответствие действующему законодательству.

Сотрудник администрации Щекинского района оштрафован на 20 тысяч рублей за нецелевое расходование денег в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды». Там же директору муниципального учреждения придётся заплатить 10 тысяч рублей за составление, утверждение и ведение бюджетных смет без формирования их показателей на плановые периоды.

Успешно практикуется пресечение бюджетных нарушений с помощью уголовно-правовых мер. В органы предварительного расследования направлено 12 материалов о мошенничестве в бюджетной сфере, возбуждено 11 уголовных дел.