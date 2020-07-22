В Туле устроили рейд по рекламным вывескам: репортаж

На рекламные вывески мы постоянно обращаем внимание. Яркие, пестрящие, оригинальные — они невольно притягивают взгляды горожан. Внешний вид вывесок жестко регулируется — как они должны выглядеть, прописано в Правилах благоустройства Тулы.

Ежедневно за соблюдением всех требований следят сотрудники управления по административно-техническому надзору администрации города. Очередной рейд прошел сегодня, 22 июля, на Красноармейском проспекте с участием журналистов.

Согласно Правил благоустройства (поправки внесены в 2018 году), Тула разделена на три зоны: строгой регламентации, общей регламентации и нерегламентируемую. Для каждого вида прописаны свои требования к фасадам, виду вывесок и их размещению.

Так, в зоне строгой регламентации, куда входит исторический центр города и прилегающие к нему улицы, разрешено использовать объемные буквы без подложки с различными видами внутренней или внешней подсветки и консольные конструкции (панель-кронштейны).

Начальник управления по административно-техническому надзору Василий Ростовцев рассказал:

Василий Ростовцев – На территории города только за 2019 и 2020 годы было проверено около 1,5 тысячи хозяйствующих субъектов, из них — 650 нарушений. Если вывеска не соответствует Правилам благоустройства, инспектор УАТН выписывает требование, согласно которому собственнику дается 30-дневный срок на устранение нарушений. На сегодняшний день на контроле остается порядка 200 требований. Тем не менее, управление идет навстречу предпринимателям и дает дополнительное время, если имеется гарантия того, что работы по замене будут проведены. Ведь главная цель рейдов — не оштрафовать предпринимателей, а добиться исполнения своих обязанностей.

Как пример, вывеска на одном из магазинов сети сотовой связи. Вот так было некоторое время назад:

Сейчас всё согласно требованиям:

Еще один пример — ресторан на Красноармейском. Рекламная вывеска была в ненадлежащем состоянии из-за наличия световых коробов. Собственнику выдали требование привести ее в нормальный вид. Сейчас всё в порядке.

Начальник сектора контроля по Советскому территориальному округу УАТН администрации Тулы Павел Петрук рассказал о наказании для нарушителей. Так, штраф за невыполнение требования по приведению вывесок в надлежащее состояние составляет для должностных лиц — от 10 тысяч рублей до 30 тысяч рублей, для юрлиц — от 100 до 300 тысяч рублей.

К слову, требования на рекламные вывески не распространяются на объекты культурного наследия.

Есть еще один нюанс — конструкции, утвержденные паспортом колористического решения фасада здания могут оставаться неизменными до окончания срока его действия.