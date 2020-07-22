В Туле в ДТП с военным КамАЗом и такси пострадали три человека
Авария произошла на ул. Рязанской.
Как сообщает корреспондент Myslo, днем в Туле недалеко от дома № 4 по ул. Рязанской произошло ДТП с участием легкового автомобиля Hyundai Solaris с цветографической схемой такси и военного КамАЗа.
По предварительной информации, оба транспортных средства двигались в попутном направлении в сторону Восточного обвода. Водитель КамАЗа заявил инспекторам ГИБДД, что Hyundai якобы попал к нему в «слепую» зону, и он его не заметил. После столкновения легковушка опрокинулась на крышу.
В аварии пострадали трое мужчин — водитель такси и два его пассажира.
На момент публикации новости на месте работают сотрудники военной автоинспекции и инспекторы ГИБДД. Из-за участников автоаварии образовалась пробка.
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