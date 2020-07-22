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В Туле в ДТП с военным КамАЗом и такси пострадали три человека

В Туле в ДТП с военным КамАЗом и такси пострадали три человека

Авария произошла на ул. Рязанской.

Как сообщает корреспондент Myslo, днем в Туле недалеко от дома № 4 по ул. Рязанской произошло ДТП с участием легкового автомобиля Hyundai Solaris с цветографической схемой такси и военного КамАЗа.

По предварительной информации, оба транспортных средства двигались в попутном направлении в сторону Восточного обвода. Водитель КамАЗа заявил инспекторам ГИБДД, что Hyundai якобы попал к нему в «слепую» зону, и он его не заметил. После столкновения легковушка опрокинулась на крышу.

В аварии пострадали трое мужчин — водитель такси и два его пассажира.

На момент публикации новости на месте работают сотрудники военной автоинспекции и инспекторы ГИБДД. Из-за участников автоаварии образовалась пробка.

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В Туле в ДТП с военным КамАЗом и такси пострадали три человека, Фото: 1
В Туле в ДТП с военным КамАЗом и такси пострадали три человека, Фото: 2
В Туле в ДТП с военным КамАЗом и такси пострадали три человека, Фото: 3
В Туле в ДТП с военным КамАЗом и такси пострадали три человека, Фото: 4
В Туле в ДТП с военным КамАЗом и такси пострадали три человека, Фото: 5
В Туле в ДТП с военным КамАЗом и такси пострадали три человека, Фото: 6
В Туле в ДТП с военным КамАЗом и такси пострадали три человека, Фото: 7
В Туле в ДТП с военным КамАЗом и такси пострадали три человека, Фото: 8
В Туле в ДТП с военным КамАЗом и такси пострадали три человека, Фото: 9
В Туле в ДТП с военным КамАЗом и такси пострадали три человека, Фото: 10
В Туле в ДТП с военным КамАЗом и такси пострадали три человека, Фото: 11
В Туле в ДТП с военным КамАЗом и такси пострадали три человека, Фото: 12
В Туле в ДТП с военным КамАЗом и такси пострадали три человека, Фото: 13
В Туле в ДТП с военным КамАЗом и такси пострадали три человека, Фото: 14
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Авторы: Сергей Стариков, Кристина Вернигорина
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 16:48 +3
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