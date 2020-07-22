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Изнасилований стало больше, а убийств меньше: руководитель тульского СУ СК РФ озвучил статистику за полугодие

Изнасилований стало больше, а убийств меньше: руководитель тульского СУ СК РФ озвучил статистику за полугодие

В первом полугодии следователи раскрывали каждое пятое преступление быстрее положенных сроков.

О результатах работы следственного управления СК РФ по Тульской области в первом полугодии 2020 года сегодня в ходе пресс-конференции рассказал и.о. руководителя ведомства полковник юстиции Владимир Усов. Он рассказал, что в первом полугодии при общем незначительном снижении общего количества зарегистрированных в области преступлений (до 6426) число тяжких и особо тяжких преступлений увеличилось на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 1967 преступлений.

– По итогам работы за прошедшее полугодие удалось достичь заметных улучшений в  оперативности и качестве следствия. Так, в настоящее время удельный вес дел, расследованных с нарушенным сроком,  составил 19,7%, – отметил руководитель тульского следственного управления. 

Из 1127 находившихся в производстве следователей уголовных дел раскрыто 636:
  • треть из них (194 из 636) – тяжкие и особо тяжкие;
  • 100 уголовных дел о преступлениях с участием несовершеннолетних: в суд направлено 51, прекращено 16, остальные – в производстве;
  • 56 дел о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних, окончено 30 дел (28 направлено в суд и 2 прекращено);

  • расследовалось 16 уголовных дел, связанных с налоговыми преступлениями. Окончено производство 10, из них 6 направлено в суд, 4 прекращены в связи с возмещением ущерба. Добровольно или через наложение ареста на имущество, следователями возвращено в казну государства более 170 млн руб.;

  • раскрыты 14 преступлений, совершенных в прошлые годы;

  • окончено 7 уголовных дел по фактам невыплаты заработной платы. Потерпевшими признаны 77 человек. Им полностью возмещен ущерб на сумму более 4 млн рублей; 

  • окончено 75 дел о коррупционных преступлениях, из которых 36 направлены в суд, 39 дел прекращено в связи с деятельным раскаянием.

– Количество коррупционных дел больше, чем в прошлом году. Объясняется это эффективностью принимаемых мер со стороны оперативных служб. Сферы и причины коррупционных проявлений мы анализируем, консолидированно работаем совместно с прокуратурой, УФСБ и УМВД, принимая меры к нейтрализации такой преступности,  к ее профилактике. По результатам расследования следователями арестовано имущество коррупционеров на сумму более 42 млн руб., что перекрывает в 4,5 раза сумму причиненного ими ущерба, – отметил Владимир Усков. – В целом же, сумма причиненного ущерба по оконченным делам всех категорий составила более 241 млн рублей, из которых с учетом сумм наложенного на имущество ареста  обеспечено возмещение более 264 млн рублей, что составляет 165%  от суммы невозмещенного ущерба.

 

Снижение отмечено:

  • умышленные убийства – с 40 до 35 сократилось количество убийств;
  • причинение тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом – с 26 до 23.

Увеличилось при этом количество изнасилований – с 3 до 10. В каждом случае преступник был установлен.

– Неизменно важной остается и непосредственная работа с обращениями граждан.  Разрешено более 950 обращений, на личных приемах сотрудниками приняты 970 граждан. Эту работу мы требуем от коллег проводить максимально чутко, без какого-либо высокомерия, с желанием помочь людям в решении сложившихся проблем, – отметил и.о. руководителя следственного управления.

В заключительной части мероприятия и.о. руководителя следственного управления вручил награды победителям конкурса работ представителей средств массовой информации по формированию объективного общественного мнения о деятельности следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области и поблагодарил за плодотворное сотрудничество представителей средств массовой информации.

В номинации «За лучшую работу по раскрытию образа следователя следственного управления СК России по Тульской области» победителем признана редактор отдела политики и социальных проблем газеты «Слобода» Александрова Юлия, в номинации «За лучшую работу по объективному освещению деятельности следственного управления СК России по Тульской области по раскрытию и расследованию преступлений» – корреспондент газеты «Тульские известия» Иванова Людмила, в номинации «За лучшую работу по освещению мероприятий следственного управления СК России по Тульской области» – корреспондент ГТРК Тула Еремин Алексей.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 18:44 +1
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Место
Тульская область

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