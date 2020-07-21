Ночью в Туле на припаркованные машины с многоэтажки упала оконная рама

Фото Виктории Назаровой.

Как стало известно Myslo, накануне ночью в Туле из окна многоэтажки выпала оконная рама и приземлилась на два припаркованных автомобиля. Инцидент случился на ул. Павшинский мост.

Очевидцы вызвали на место происшествия полицию. Предположительно, рама выпала из окна 15 этажа. По предварительным данным, умысла повредить машины у хозяина квартиры не было — возможно, оконная рама была установлена некачественно.



Фото из группы ВКонтакте «Тула жесть».

По данному факту проводится проверка. Полиция выясняет все обстоятельства инцидента.