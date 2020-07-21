Фото Виктории Назаровой.
Ночью в Туле на припаркованные машины с многоэтажки упала оконная рама
Предположительно, с 15 этажа.
Как стало известно Myslo, накануне ночью в Туле из окна многоэтажки выпала оконная рама и приземлилась на два припаркованных автомобиля. Инцидент случился на ул. Павшинский мост.
Очевидцы вызвали на место происшествия полицию. Предположительно, рама выпала из окна 15 этажа. По предварительным данным, умысла повредить машины у хозяина квартиры не было — возможно, оконная рама была установлена некачественно.
Фото из группы ВКонтакте «Тула жесть».
По данному факту проводится проверка. Полиция выясняет все обстоятельства инцидента.
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