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Ночью в Туле на припаркованные машины с многоэтажки упала оконная рама
Фото Виктории Назаровой.

Ночью в Туле на припаркованные машины с многоэтажки упала оконная рама

Предположительно, с 15 этажа.

Как стало известно Myslo, накануне ночью в Туле из окна многоэтажки выпала оконная рама и приземлилась на два припаркованных автомобиля. Инцидент случился на ул. Павшинский мост.

Очевидцы вызвали на место происшествия полицию. Предположительно, рама выпала из окна 15 этажа. По предварительным данным, умысла повредить машины у хозяина квартиры не было — возможно, оконная рама была установлена некачественно.


Фото из группы ВКонтакте «Тула жесть».

По данному факту проводится проверка. Полиция выясняет все обстоятельства инцидента.

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