новости
новости
Регистрация
В период пандемии из-за рубежа вернулись более 300 туляков

В период пандемии из-за рубежа вернулись более 300 туляков

Больше всего жителей области возвращено из Таиланда, Узбекистана, Армении, ОАЭ, Таджикистана, США и Индии.

Правительство Тульской области продолжает работу по возвращению на родину жителей региона, оказавшихся за границей в период распространения коронавируса.

С начала пандемии в регион вернулся 301 человек. Больше всего жителей области возвращено из Таиланда – 55, Узбекистана – 33, Армении – 22, ОАЭ – 20, Таджикистана – 20, США – 17, Индии – 17.

Представители регионального правительства встречают всех прибывших в аэропортах и в сопровождении медиков доставляют в Тульскую область на автобусах тульских транспортных компаний.

На этой неделе запланировано еще 17 рейсов из-за границы, которые приземлятся в Москве и Калуге. 

Для регистрации на рейс и получения помощи туляки, находящиеся за границей, могут воспользоваться сайтом gosuslugi.ru.

 

Сюжет: Коронавирус
Тульские полицейские ловят нарушителей масочного режима в магазинах, ТЦ и маршрутках
Жизнь Тулы и области
Тульские полицейские ловят нарушителей масочного режима в магазинах, ТЦ и маршрутках
сегодня, в 15:04, 91 3120 -20
В Тульской области скончались пятеро пациентов с COVID-19
Жизнь Тулы и области
В Тульской области скончались пятеро пациентов с COVID-19
сегодня, в 10:49, 6 4148 -3
В Тульской области за сутки 44 случая коронавируса
Жизнь Тулы и области
В Тульской области за сутки 44 случая коронавируса
сегодня, в 10:42, 4 3021 -2
Алексей Дюмин о коронавирусных ограничениях на осень: «Как говорится, хочешь мира – готовься к войне»
Жизнь Тулы и области
Алексей Дюмин о коронавирусных ограничениях на осень: «Как говорится, хочешь мира – готовься к войне»
вчера, в 16:01, 49 6397 -2
Все новости сюжета
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Валерия Дьячкова
сегодня, в 17:41 −1
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
пандемиякоронавирусжители тульской областивозвращение из-за границы

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В исправительных колониях Тульской области начнут производить корпусную мебель
В исправительных колониях Тульской области начнут производить корпусную мебель
Ночью в Туле на припаркованные машины с многоэтажки упала оконная рама
Ночью в Туле на припаркованные машины с многоэтажки упала оконная рама
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.