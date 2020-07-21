В период пандемии из-за рубежа вернулись более 300 туляков

Больше всего жителей области возвращено из Таиланда, Узбекистана, Армении, ОАЭ, Таджикистана, США и Индии.

Правительство Тульской области продолжает работу по возвращению на родину жителей региона, оказавшихся за границей в период распространения коронавируса.

С начала пандемии в регион вернулся 301 человек. Больше всего жителей области возвращено из Таиланда – 55, Узбекистана – 33, Армении – 22, ОАЭ – 20, Таджикистана – 20, США – 17, Индии – 17.

Представители регионального правительства встречают всех прибывших в аэропортах и в сопровождении медиков доставляют в Тульскую область на автобусах тульских транспортных компаний.

На этой неделе запланировано еще 17 рейсов из-за границы, которые приземлятся в Москве и Калуге.

Для регистрации на рейс и получения помощи туляки, находящиеся за границей, могут воспользоваться сайтом gosuslugi.ru.