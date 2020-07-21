Купаясь в реке, вандалы сломали плавающий фонтан в Баташевском саду Тулы

Случай произошел на реке Тулица в Баташевском саду 17 июля. В тот день двое молодых людей и девушка пришли к водоему. Парни решили искупаться, а их подруга осталась на берегу — снимала водные процедуры на камеру мобильника.

Заплыв друзьям показался слишком банальным, и они решили пообливаться из плавающего фонтана. Мимо шли прохожие, видели происходящее, но не стали делать замечание, отправившись дальше по своим делам. В итоге оборудование фонтана, не рассчитанное на применение физической силы, вышло из строя, а мужчины просто ушли с берега.

Всё это зафиксировала камера наблюдения на стройке ЖК «Баташевский сад».

Друзья, а вы что думаете по поводу инцидента? Делитесь мнением в комментариях!