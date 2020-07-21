новости
новости
Регистрация
Купаясь в реке, вандалы сломали плавающий фонтан в Баташевском саду Тулы

Купаясь в реке, вандалы сломали плавающий фонтан в Баташевском саду Тулы

Инцидент зафиксировала камера наблюдения на стройке ЖК «Баташевский сад».

Случай произошел на реке Тулица в Баташевском саду 17 июля. В тот день двое молодых людей и девушка пришли к водоему. Парни решили искупаться, а их подруга осталась на берегу — снимала водные процедуры на камеру мобильника.

Заплыв друзьям показался слишком банальным, и они решили пообливаться из плавающего фонтана. Мимо шли прохожие, видели происходящее, но не стали делать замечание, отправившись дальше по своим делам. В итоге оборудование фонтана, не рассчитанное на применение физической силы, вышло из строя, а мужчины просто ушли с берега.

Всё это зафиксировала камера наблюдения на стройке ЖК «Баташевский сад».

 

Друзья, а вы что думаете по поводу инцидента? Делитесь мнением в комментариях!

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 16:50 +3
Другие статьи по темам
Событие
вандалыфонтанбаташевский сад
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Ночью в Туле на припаркованные машины с многоэтажки упала оконная рама
Ночью в Туле на припаркованные машины с многоэтажки упала оконная рама
Алексей Дюмин посетил ООО «Богородицкий альянс»
Алексей Дюмин посетил ООО «Богородицкий альянс»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.