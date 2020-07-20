новости
новости
Регистрация
Житель Киреевского района зарезал собутыльника
Фото: пресс-служба СУ СК России по Тульской области

Житель Киреевского района зарезал собутыльника

От полученных ран несчастный скончался в реанимации.

В Киреевске следователи СУ СК России по Тульской области возбудили уголовное дело по статье «Убийство» в отношении 36-летнего местного жителя. Как сообщает пресс-служба ведомства, в минувшую пятницу, 17 июля, злоумышленник вместе с жертвой распивал спиртное в одном из домов по ул. Центральной в деревне Большие Калмыки.

Между ними произошла ссора, мужчина схватился за нож и несколько раз ударил собутыльника в шею и грудь. От полученных ранений потерпевший скончался в реанимации.

В ходе мероприятий, проведенных совместно с оперативниками угрозыска, убийца был задержан. Следователем назначена судебно-медицинская экспертиза, допрошены свидетели, решается вопрос о заключении задержанного под стражу. Ведётся следствие.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
вчера, в 20:50 +3
Другие статьи по темам
Событие
уголовное делопреступлениеубийствоСУ СК России по Тульской областизарезал собутыльника
Место
Тульская областьКиреевский район

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области закроют опасные для детей чердаки
В Тульской области закроют опасные для детей чердаки
Тульские театры откроют сезон 2 сентября
Тульские театры откроют сезон 2 сентября
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.