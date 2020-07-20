Житель Киреевского района зарезал собутыльника

Фото: пресс-служба СУ СК России по Тульской области

В Киреевске следователи СУ СК России по Тульской области возбудили уголовное дело по статье «Убийство» в отношении 36-летнего местного жителя. Как сообщает пресс-служба ведомства, в минувшую пятницу, 17 июля, злоумышленник вместе с жертвой распивал спиртное в одном из домов по ул. Центральной в деревне Большие Калмыки.

Между ними произошла ссора, мужчина схватился за нож и несколько раз ударил собутыльника в шею и грудь. От полученных ранений потерпевший скончался в реанимации.

В ходе мероприятий, проведенных совместно с оперативниками угрозыска, убийца был задержан. Следователем назначена судебно-медицинская экспертиза, допрошены свидетели, решается вопрос о заключении задержанного под стражу. Ведётся следствие.