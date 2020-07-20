Тульские театры откроют сезон 2 сентября

Фото из архива MySlo

А билеты на премьеры можно купить в августе.

На оперативном совещании под председательством губернатора Тульской области Алексея Дюмина в понедельник, 20 июля, главной темой стал культурный вопрос. Обсуждали модернизацию домов культуры, работу музеев и открытие театрального сезона.

По словам министра культуры региона Татьяны Рыбкиной, на ремонт театров и филармонии потрачено около 100 млн рублей. Капитально отремонтирована кровля театра кукол, заменены витражи в театре драмы. На 2021 год запланированы модернизация ТЮЗа – в театре будет создан внутренний театральный дворик, и реконструкция театра кукол. Общий объем финансирования работ составит 127 млн рублей.

– С 15 июля в театрах начались репетиции, с августа стартуют продажи билетов. А со 2 сентября по 2 октября поэтапно театры приступят к показу своих премьер, – пояснила Татьяна Рыбкина.

Со следующего года в Тульской области по федеральной программе начнут ремонт детских школ искусств – по 3 школы в год на сумму 40 млн рублей.

С 2016 года в регионе отремонтировано 30 библиотек на 40 млн рублей. В 2020 году в Тульской области создано 2 библиотеки – в Белеве и Новомосковске. До 2024 года будет создано еще 5.

Из 26 муниципальных образований кинофицированы 24 (кинозалов нет только в Новогурово и Славном). В регионе созданы 20 муниципальных кинозалов.

– Все это способствует улучшению качества жизни граждан в Тульской области и привлечению гостей в наш регион, – заключила Татьяна Рыбкина.

Губернатор поручил главам администраций муниципалитетов, где планируются ремонты, приступить к разработке проектно-сметной документации на объекты следующего года. А министру культуры региона – определить потребность по поддержке инфраструктуры муниципальных учреждений культуры и представить предложения в минфин для учета при формировании бюджета. Также глава региона подчеркнул значимость работы по привлечению федеральных средств для дальнейшей реализации инфраструктурных проектов в сфере культуры.