В Тульской области закроют опасные для детей чердаки

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В регионе выявлено более 13000 объектов, представляющих опасность для несовершеннолетних.

В правительстве Тульской области обсудили вопросы безопасности детей в летний период. В регионе проходит Всероссийская акция «Безопасность детства-2020». Детский омбудсмен Наталия Зыкова отметила, что в рамках проводимых мероприятий усилено взаимодействие органов власти с общественностью, полицией и МЧС.

Согласно статистике, в этом году погибло 19 детей, ещё около 8500 получили травмы в быту и на улице.

В Тульской области выявлено более 13 тысяч объектов повышенной опасности для несовершеннолетних – заброшенных зданий, чердаков, небезопасных детских и спортивных площадок. Выявлено более 780 нарушений. В этом году будет составлен региональный реестр таких объектов.

– Это делается для того, чтобы обязать собственников опасных зданий и объектов привести их в надлежащее состояние или же закрыть от возможного посещения детьми, – отметила Наталия Зыкова.

Сообщить о таких объектах можно по телефону 24-51-68, через электронную приемную уполномоченного по правам ребенка в Тульской области или по адресу: ул. Менделеевская, д. 2.

По данным ГУ МЧС России по Тульской области, с начала купального сезона в регионе утонули 4 ребенка. Чаще всего трагедии происходят, когда детей оставляют без присмотра, когда они купаются в необорудованных местах или не умеют плавать.

Полиция регулярно проводит рейды по выявлению фактов нахождения детей на улицах в ночное время. В этом году зафиксировано более 300 таких случаев, родители школьников привлечены к административной ответственности.

По словам заместителя начальника УГИБДД УМВД России по Тульской области Александра Рубана, за шесть месяцев произошло 75 ДТП с участием несовершеннолетних – 3 ребенка погибли, 86 получили травмы. Десять аварий произошли из-за неосторожности самих детей.

– Практически в каждом втором ДТП дети были пассивными участниками дорожного движения – пассажирами. Из 46 случаев автоаварий с участием юных пассажиров в 7 водители нарушили правила перевозки детей, – сообщил Александр Рубан.