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В Тульской области коронавирусом заразились 602 медика
Фото из архива Myslo.

В Тульской области коронавирусом заразились 602 медика

Об этом на заседании оперштаба рассказала заместитель министра здравоохранения региона Светлана Киреева.

В Тульской области на данный момент в реанимации с коронавирусом находятся 46 человек. На ИВЛ — 14 человек (по сравнению с прошлой неделей, это на 18% ниже).

С 13 июля в инфекционное отделение поступило 314 человек, из 1440 коек свободны 710. В области имеется необходимый запас лекарственных препаратов.

- Актуализировались темы по лечению плазмой пациентов. За прошедшую неделю проведены консультации всех пациентов наших госпиталей, определены показания и противопоказания. Прокапано шесть доз плазмы, это 4 пациента. Все в стабильном состоянии, — заявила замминистра.

На этой неделе планируется ввести 10 пациентам 30 доз плазмы.

По словам Светланы Киреевой, при исполнении трудовых обязанностей коронавирусом заразились 602 сотрудника, из них 263 человека уже получили страховые выплаты.

Больницы региона возобновили оказание плановой медпомощи.

С сегодняшнего дня возобновлены работа главного корпуса областной больницы, плановая вакцинация взрослого населения. С 1 августа возобновится диспансеризация всех, кроме людей 65+.

Сюжет: Коронавирус
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