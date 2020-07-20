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Тульские дружинники и гаишники снова вышли в «Ночной дозор»
Фото предоставлены Госавтоинспекцией

Тульские дружинники и гаишники снова вышли в «Ночной дозор»

Особое внимание во время рейда уделяли подросткам. Им напомнили о правила безопасности в общественных местах.

В минувшие выходные в Туле снова провели профилактическое мероприятие «Ночной дозор». В нем участвовали сотрудники пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по г. Туле, добровольная дружина, представители администрации Центрального округа Тулы и сотрудники отдела по делам несовершеннолетних.
 
Участники напомнили родителям с детьми о правилах безопасного поведения в общественных местах, на улицах города, в том числе в темное время суток.
 
 
Особое внимание уделили подросткам, которым напомнили о правилах управления вело — и мототранспортом и о необходимости использования световозвращающих элементов в темное время суток.
 
Во время вечернего рейда сотрудники Госавтоинспекции раздали тематические памятки, раскраски и световозвращающие элементы отдыхающим.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 15:51 0
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