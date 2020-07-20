новости
новости
Регистрация
В Чернском районе в ДТП с грузовиком погибла водитель Lada Kalina
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области

В Чернском районе в ДТП с грузовиком погибла водитель Lada Kalina

Пассажиру легкового автомобиля повезло выжить.

Утром 18 июля неподалеку от деревни Долматово в Чернском районе столкнулись Mercedes-Benz Actros с полуприцепом и Lada Kalina. В момент автоаварии грузовиком управлял 50-летний мужчина, а за рулем легковушки находилась 40-летняя женщина.
 
«В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля Lada, мужчина 1979 года рождения. Он получил различные травмы и после оказания медицинской помощи был отпущен. Водитель от полученных травм скончалась на месте происшествия», — сообщили Myslo в региональной Госавтоинспекции.
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 15:19 0
Другие статьи по темам
Событие
ДТПГИБДДавтоаварияпроисшествия
Место
Тульская областьЧернский район

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области коронавирусом заразились 602 медика
В Тульской области коронавирусом заразились 602 медика
Глава Роспотребнадзора назвал возможные сроки, когда в Тульской области перестанут ежедневно регистрировать COVID-19
Глава Роспотребнадзора назвал возможные сроки, когда в Тульской области перестанут ежедневно регистрировать COVID-19
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.