В Чернском районе в ДТП с грузовиком погибла водитель Lada Kalina

Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области

Утром 18 июля неподалеку от деревни Долматово в Чернском районе столкнулись Mercedes-Benz Actros с полуприцепом и Lada Kalina. В момент автоаварии грузовиком управлял 50-летний мужчина, а за рулем легковушки находилась 40-летняя женщина.

«В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля Lada, мужчина 1979 года рождения. Он получил различные травмы и после оказания медицинской помощи был отпущен. Водитель от полученных травм скончалась на месте происшествия», — сообщили Myslo в региональной Госавтоинспекции.