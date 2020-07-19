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Мощь, металл, стимпанк: где работают тульские металлурги

Мощь, металл, стимпанк: где работают тульские металлурги

19 июля в России отмечается День металлурга. Предлагаем посмотреть, как выглядит одно из главных предприятий Тулы – Косогорский металлургический завод.

Чугунолитейный завод появился на пересечении реки Воронки и Московско-Курской железной дороги в конце 19 века. Это место было выбрано благодаря высокому содержанию железа в местных рудных залежах и наличию рядом дубовых рощ – в те времена дерево использовалось в качестве топлива.

Новое производство было открыто 8 мая 1897 года. Завод был назван Судаковским, в честь расположенной рядом деревни. Предприятие постепенно расширялось – уже в 1899 году здесь было выплавлено более 90 тысяч тонн чугуна.

После экономических потрясений начала 20 века, революции и Первой мировой войны производство было остановлено, а сам завод – национализирован. Возродили его только в 1926 году, после того, как туляки обратились за помощью лично к Феликсу Дзержинскому, в то время – председателю Высшего Совета Народного Хозяйства.

Тогда же завод получил другое название – «Косогорский металлургический завод им. Ф. Э. Дзержинского». Сегодня на КМЗ трудятся около 2000 человек, а тульский чугун поставляется в Европу, Азию, страны Ближнего и Среднего Востока.

Косогорский завод возвышается над южной частью Тулы, как железный великан. Это не только одно из главных производств нашего региона, но и уголок стимпанка, гармонично вписавшийся в городской ландшафт. Громада металла, хранящая в себе неимоверную мощь, которой управляют сильные и честные труженики – туляки-металлурги.

Смотрите атмосферный репортаж от нашего фотографа Алексея Пирязева, а об истории завода можно почитать здесь.

Галерея
Косогорский металлургический завод, Фото: 1
Косогорский металлургический завод, Фото: 2
Косогорский металлургический завод, Фото: 3
Косогорский металлургический завод, Фото: 4
Косогорский металлургический завод, Фото: 5
Косогорский металлургический завод, Фото: 6
Косогорский металлургический завод, Фото: 7
Косогорский металлургический завод, Фото: 8
Косогорский металлургический завод, Фото: 9
Косогорский металлургический завод, Фото: 10
Косогорский металлургический завод, Фото: 11
Косогорский металлургический завод, Фото: 12
Косогорский металлургический завод, Фото: 13
Косогорский металлургический завод, Фото: 14
Косогорский металлургический завод, Фото: 15
Косогорский металлургический завод, Фото: 16
Косогорский металлургический завод, Фото: 17
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Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 12:20 −2
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