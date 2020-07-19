Мощь, металл, стимпанк: где работают тульские металлурги

19 июля в России отмечается День металлурга. Предлагаем посмотреть, как выглядит одно из главных предприятий Тулы – Косогорский металлургический завод.

Чугунолитейный завод появился на пересечении реки Воронки и Московско-Курской железной дороги в конце 19 века. Это место было выбрано благодаря высокому содержанию железа в местных рудных залежах и наличию рядом дубовых рощ – в те времена дерево использовалось в качестве топлива.

Новое производство было открыто 8 мая 1897 года. Завод был назван Судаковским, в честь расположенной рядом деревни. Предприятие постепенно расширялось – уже в 1899 году здесь было выплавлено более 90 тысяч тонн чугуна.

После экономических потрясений начала 20 века, революции и Первой мировой войны производство было остановлено, а сам завод – национализирован. Возродили его только в 1926 году, после того, как туляки обратились за помощью лично к Феликсу Дзержинскому, в то время – председателю Высшего Совета Народного Хозяйства.

Тогда же завод получил другое название – «Косогорский металлургический завод им. Ф. Э. Дзержинского». Сегодня на КМЗ трудятся около 2000 человек, а тульский чугун поставляется в Европу, Азию, страны Ближнего и Среднего Востока.

Косогорский завод возвышается над южной частью Тулы, как железный великан. Это не только одно из главных производств нашего региона, но и уголок стимпанка, гармонично вписавшийся в городской ландшафт. Громада металла, хранящая в себе неимоверную мощь, которой управляют сильные и честные труженики – туляки-металлурги.