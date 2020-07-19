Фото из архива MySlo
В Тульской области за сутки подтверждено 45 случаев COVID-19
Всего за сутки в России выявлено 6109 заражений коронавирусом.
В Тульской области за сутки подтвердились 45 случаев заболевания COVID-19. Заболели жители Тулы, Алексинского, Белевского, Веневского, Ефремовского, Кимовского, Киреевского, Новомосковского, Плавского, Тепло-Огаревского, Узловского и Щекинского районов. Они своевременно изолированы.
37 жителей региона полностью победили болезнь.
По России зарегистрировано 6109 заражений в 84 регионах. Из них 24,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 95 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 3481 человек.
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