В каких городах и селах Тульской области есть коронавирус: карта на 18 июля

По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в области зарегистрировано 49 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей Тулы, Донского, Алексинского, Воловского, Дубенского, Ефремовского, Заокского, Киреевского, Новомосковского, Суворовского, Узловского и Щекинского районов.

Статистика за всё время такова: