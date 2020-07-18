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В каких городах и селах Тульской области есть коронавирус: карта на 18 июля

В каких городах и селах Тульской области есть коронавирус: карта на 18 июля

Публикуем актуальную информацию.

По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в области зарегистрировано 49 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей Тулы, Донского, Алексинского, Воловского, Дубенского, Ефремовского, Заокского, Киреевского, Новомосковского, Суворовского, Узловского и Щекинского районов. 

Статистика за всё время такова:

Детализация по населенным пунктам:

 
 
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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 11:38 0
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