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В каких городах Тульской области есть COVID-19: карта на 15 июля

В каких городах Тульской области есть COVID-19: карта на 15 июля

Публикуем актуальную информацию.

За сутки в области зарегистрировано 59 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей Тулы, Донского, Алексинского, Веневского, Ефремовского, Кимовского, Новомосковского, Тепло-Огаревского, Узловского и Щекинского районов.

Статистика за всё время такова:

Детализация по населенным пунктам:

Сюжет: Коронавирус
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