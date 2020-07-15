В каких городах Тульской области есть COVID-19: карта на 15 июля

За сутки в области зарегистрировано 59 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей Тулы, Донского, Алексинского, Веневского, Ефремовского, Кимовского, Новомосковского, Тепло-Огаревского, Узловского и Щекинского районов.

Статистика за всё время такова:

Детализация по населенным пунктам: