В каких городах Тульской области есть COVID-19: карта на 15 июля
Публикуем актуальную информацию.
За сутки в области зарегистрировано 59 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей Тулы, Донского, Алексинского, Веневского, Ефремовского, Кимовского, Новомосковского, Тепло-Огаревского, Узловского и Щекинского районов.
Статистика за всё время такова:
Детализация по населенным пунктам:
сегодня, в 10:48, 16 3153 0
сегодня, в 10:45, 3 2721 0
вчера, в 10:57, 1 4494 1
вчера, в 10:35, 6 11368 2
Другие статьи по темам
Место