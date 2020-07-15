ВТБ финансирует одного из крупнейших производителей картофельных хлопьев

Финансирование предоставлено по программе поддержки агропромышленного комплекса Министерства сельского хозяйства РФ (Программа № 1528) и направлено компанией на приобретение нового производственного оборудования и сельскохозяйственной техники, а также пополнение оборотных средств. В рамках установленного лимита уже заключены кредитные соглашения на 589 млн рублей.

ГК «Максим Горький Плюс» занимается переработкой картофеля в Тульской области и является крупнейшим производителем картофельных хлопьев в России, более 10 видов которых представлено в торговых сетях под собственной торговой маркой компании «Пюрешка». Предприятие экспортирует до 40% производимой продукции по всему миру и поставляет сырье для производителей кондитерских и мясных изделий, чипсов, снэков, блюд быстрого приготовления. Парк современной сельхозтехники, современный комплекс картофелехранилищ и передовые технологии в выращивания позволяют производить экологически чистую и высококачественную продукцию.

«ВТБ всегда готов поддерживать компании, формирующие полный производственный цикл и поставляющие качественный продукт, в том числе конечному потребителю. Группа «Максим Горький +» – один из лидеров аграрной отрасли. Она производит до 15 тыс. тонн картофельных хлопьев и перерабатывает до 120 тыс. тонн сырого картофеля, поэтому уверен – с предоставленной финансовой поддержкой ВТБ предприятие в дальнейшем сможет развиваться и реализовать свои новые бизнес-идеи», – отметил руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко.

«Группа компаний ООО «Максим Горький Плюс» - одно из крупнейших предприятий Тульского региона, занимающее более 40% на рынке страны по производству картофельных хлопьев. Их продукция реализуется не только в России, но и в странах ближнего и дальнего зарубежья. Мы уверены, что предоставленные партнеру средства смогут помочь и дальше развивать производство и наращивать долю своего присутствия на рынке», - прокомментировала управляющий ВТБ в Тульской области - старший вице-президент Светлана Мужичкова.

«Мы сотрудничаем с ВТБ в рамках расчетно-кассового обслуживания с 2018 года, при реализации инвестиционного проекта по модернизации производства обратились в обслуживающий нас офис банка в Туле. Привлеченный кредит позволит приобрести оборудование и реализовать план модернизации производства, увеличить мощности на 60-65%, следовательно расширить поставки сырья для популярных продуктов питания», - прокомментировал учредитель ГК «Максим Горький+» Виталий Соболь.

Клиентами ГК «Максим Горький Плюс» в России уже длительное время являются крупные предприятия-производители продуктов питания, такие как ООО "Юнилевер Русь", ООО "Нестле Россия", ООО "ТПК Биофуд", ООО "Доширак Коя", ООО "Русскарт" и многие другие. Предприятие осуществляет производство картофеля и зерновых культур также в Брянской области (пшеница, рапс, тритикале, кукуруза и пр). С 2008 года является крупнейшим поставщиком картофеля чипсовых сортов для компании ООО «ФритоЛейМануфактуринг».