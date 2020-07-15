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«Спешил утром и забыл надеть»: в тульских маршрутках искали нарушителей масочного режима

«Спешил утром и забыл надеть»: в тульских маршрутках искали нарушителей масочного режима

Корреспондент Myslo побывал на полицейском рейде в общественном транспорте.

Утром 15 июля тульские полицейские провели очередной рейд: проверяли соблюдение масочного режима в транспорте. Останавливали как муниципальный, так и коммерческий транспорт.
 
Несмотря на ежедневные коронавирусные сводки о заболевших и умерших, по-прежнему далеко не все водители и пассажиры носят средства защиты. Даже имеющиеся с собой маски они хранят в кармане одежды или в сумке, а надевают только при появлении сотрудников полиции.
 
«Утром проснулся, спешил и забыл надеть маску. Дома маски есть, естественно», – объясняется один из пассажиров маршрутки, в отношении которого составили протокол. 
 

Напомним, в Тульской области сняты многие ограничения, но требование носить маски в местах скопления людей пока никто не отменял.
 
По данным пресс-службы УМВД России по Тульской области, за минувшие сутки составлено 52 административных протокола за нарушения гражданами режима обязательного использования средств индивидуальной защиты в общественных местах.
 
 
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«Спешил утром и забыл»: в тульских маршрутках искали нарушителей масляного режима, Фото: 1
«Спешил утром и забыл»: в тульских маршрутках искали нарушителей масляного режима, Фото: 2
«Спешил утром и забыл»: в тульских маршрутках искали нарушителей масляного режима, Фото: 3
«Спешил утром и забыл»: в тульских маршрутках искали нарушителей масляного режима, Фото: 4
«Спешил утром и забыл»: в тульских маршрутках искали нарушителей масляного режима, Фото: 5
«Спешил утром и забыл»: в тульских маршрутках искали нарушителей масляного режима, Фото: 6
«Спешил утром и забыл»: в тульских маршрутках искали нарушителей масляного режима, Фото: 7
«Спешил утром и забыл»: в тульских маршрутках искали нарушителей масляного режима, Фото: 8
«Спешил утром и забыл»: в тульских маршрутках искали нарушителей масляного режима, Фото: 9
«Спешил утром и забыл»: в тульских маршрутках искали нарушителей масляного режима, Фото: 10
«Спешил утром и забыл»: в тульских маршрутках искали нарушителей масляного режима, Фото: 11
«Спешил утром и забыл»: в тульских маршрутках искали нарушителей масляного режима, Фото: 12
«Спешил утром и забыл»: в тульских маршрутках искали нарушителей масляного режима, Фото: 13
«Спешил утром и забыл»: в тульских маршрутках искали нарушителей масляного режима, Фото: 14
«Спешил утром и забыл»: в тульских маршрутках искали нарушителей масляного режима, Фото: 15
«Спешил утром и забыл»: в тульских маршрутках искали нарушителей масляного режима, Фото: 16
«Спешил утром и забыл»: в тульских маршрутках искали нарушителей масляного режима, Фото: 17
«Спешил утром и забыл»: в тульских маршрутках искали нарушителей масляного режима, Фото: 18
«Спешил утром и забыл»: в тульских маршрутках искали нарушителей масляного режима, Фото: 19
«Спешил утром и забыл»: в тульских маршрутках искали нарушителей масляного режима, Фото: 20
«Спешил утром и забыл»: в тульских маршрутках искали нарушителей масляного режима, Фото: 21
«Спешил утром и забыл»: в тульских маршрутках искали нарушителей масляного режима, Фото: 22
«Спешил утром и забыл»: в тульских маршрутках искали нарушителей масляного режима, Фото: 23
«Спешил утром и забыл»: в тульских маршрутках искали нарушителей масляного режима, Фото: 24
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 16:50 −3
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