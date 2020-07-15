«Спешил утром и забыл надеть»: в тульских маршрутках искали нарушителей масочного режима

Утром 15 июля тульские полицейские провели очередной рейд: проверяли соблюдение масочного режима в транспорте. Останавливали как муниципальный, так и коммерческий транспорт.

Несмотря на ежедневные коронавирусные сводки о заболевших и умерших, по-прежнему далеко не все водители и пассажиры носят средства защиты. Даже имеющиеся с собой маски они хранят в кармане одежды или в сумке, а надевают только при появлении сотрудников полиции.

«Утром проснулся, спешил и забыл надеть маску. Дома маски есть, естественно», – объясняется один из пассажиров маршрутки, в отношении которого составили протокол.

Напомним, в Тульской области сняты многие ограничения, но требование носить маски в местах скопления людей пока никто не отменял.



По данным пресс-службы УМВД России по Тульской области, за минувшие сутки составлено 52 административных протокола за нарушения гражданами режима обязательного использования средств индивидуальной защиты в общественных местах.