Первый тайм матча «Арсенал» – «Урал» завершился вничью

Фото ПФК «Арсенал».

Со счетом 1:1 ушли на перерыв.

Закончился первый тайм 29-го тура РПЛ «Урал» — «Арсенал», который проходит в Екатеринбурге.

Счет открыл на 13-й минуте полузащитник туляков Даниил Хлусевич. «Урал» отыгрался на 39-й минуте. Автором гола стал полузащитник Эрик Бикфалви.

Напомним, в турнирной таблице «Арсенал» и «Урал» соседи: у туляков 34 очка (10-е место), у екатеринбуржцев — 35 (8-я позиция).