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В отделе полиции Новомосковска задержанный за убийство женщины напал на сотрудника
Фото СУ СК с места происшествия.

В отделе полиции Новомосковска задержанный за убийство женщины напал на сотрудника

Уголовное дело возбуждено по двум статьям Уголовного кодекса.

Сегодня, 15 июля 2020 года, в одном из домов по ул. Чапаева города Новомосковска была убита 35-летняя местная жительница. По версии следствия, ее зарезал в ходе ссоры 47-летний сожитель. Потерпевшая умерла на месте происшествия от множественных колото-резаных ран в области груди и живота.

Сотрудниками следственного управления при участии сотрудников УМВД по Тульской области был задержан подозреваемый в совершении преступления мужчина. Его доставили в отдел полиции, где он оказал сопротивление, нанеся одному из полицейских удар рукой в область головы.

Следственным отделом по городу Новомосковску СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти).

В настоящее время следствием проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, допрошены свидетели, проводятся следственные действия, направленные на сбор необходимой доказательственной базы, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

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