Фото: пресс-служба администрации города Тулы.
В Туле с постамента памятника Ленину сняли гранитные плиты
Завершить реставрацию планируют в первой половине сентября текущего года.
Сегодня, 15 июля, специалисты подрядной организации демонтировали гранитные плиты с постамента памятника В. И. Ленину. После восстановления их вернут на прежнее место. Пока облицовочные плиты будут приводить в порядок, рабочие планируют провести прочистку дренажной трубы.
Напомним, проект по реставрации постамента и бронзовой скульптуры вождю мирового пролетариата включает в себя следующие работы:
- демонтаж облицовочных гранитных плит, их частичную замену;
- укрепление бетонной части постамента;
- прочистку дренажной трубы;
- перекладку облицовочных плит на квадратном основании памятника;
- очистку скульптуры;
- заделку дефектов и устранение налета.
Завершить работы планируют в первой половине сентября текущего года.
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