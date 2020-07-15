В Туле с постамента памятника Ленину сняли гранитные плиты

Фото: пресс-служба администрации города Тулы.

Сегодня, 15 июля, специалисты подрядной организации демонтировали гранитные плиты с постамента памятника В. И. Ленину. После восстановления их вернут на прежнее место. Пока облицовочные плиты будут приводить в порядок, рабочие планируют провести прочистку дренажной трубы.

Напомним, проект по реставрации постамента и бронзовой скульптуры вождю мирового пролетариата включает в себя следующие работы:

демонтаж облицовочных гранитных плит, их частичную замену;

укрепление бетонной части постамента;

прочистку дренажной трубы;

перекладку облицовочных плит на квадратном основании памятника;

очистку скульптуры;

заделку дефектов и устранение налета.

Завершить работы планируют в первой половине сентября текущего года.