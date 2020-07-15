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В Туле с постамента памятника Ленину сняли гранитные плиты
Фото: пресс-служба администрации города Тулы.

В Туле с постамента памятника Ленину сняли гранитные плиты

Завершить реставрацию планируют в первой половине сентября текущего года.

Сегодня, 15 июля, специалисты подрядной организации демонтировали  гранитные плиты с постамента памятника В. И. Ленину. После восстановления их вернут на прежнее место. Пока облицовочные плиты будут приводить в порядок, рабочие планируют провести прочистку дренажной трубы. 

Напомним, проект по реставрации постамента и бронзовой скульптуры вождю мирового пролетариата включает в себя следующие работы:

  • демонтаж облицовочных гранитных плит, их частичную замену;
  • укрепление бетонной части постамента;
  • прочистку дренажной трубы;
  • перекладку облицовочных плит на квадратном основании памятника;
  • очистку скульптуры;
  • заделку дефектов и устранение налета.

Завершить работы планируют в первой половине сентября текущего года.

 

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Автор: Валерия Дьячкова
сегодня, в 16:30 +4
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