В ДТП с маршруткой на Красноармейском проспекте в Туле пострадал один человек

Как сообщает корреспондент Myslo с места событий, днем 15 июля в Туле напротив дома № 2 по Красноармейскому проспекту столкнулись Hyundai Solaris и маршрутка № 35 — микроавтобус Ford Transit.

По предварительной информации, водитель маршрутки пытался проскочить на загоревшийся ему красный, но не успел: в заднюю часть микроавтобуса врезалась легковушка.

В результате аварии пострадала девушка — пассажирка Solaris. Помощь ей оказали на месте, госпитализация не потребовалась. В маршрутке ехали шесть пассажиров, с ними всё в порядке.

Окончательную причину аварии предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.