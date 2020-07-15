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В ДТП с маршруткой на Красноармейском проспекте в Туле пострадал один человек

В ДТП с маршруткой на Красноармейском проспекте в Туле пострадал один человек

Автоавария произошла на пересечении Красноармейского проспекта и улицы Советской.

Как сообщает корреспондент Myslo с места событий, днем 15 июля в Туле напротив дома № 2 по Красноармейскому проспекту столкнулись Hyundai Solaris и маршрутка № 35 — микроавтобус Ford Transit.

По предварительной информации, водитель маршрутки пытался проскочить на загоревшийся ему красный, но не успел: в заднюю часть микроавтобуса врезалась легковушка.

В результате аварии пострадала девушка — пассажирка Solaris. Помощь ей оказали на месте, госпитализация не потребовалась. В маршрутке ехали шесть пассажиров, с ними всё в порядке.

Окончательную причину аварии предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

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ДТП с маршруткой на Красноармейском проспекте, Фото: 1
ДТП с маршруткой на Красноармейском проспекте, Фото: 2
ДТП с маршруткой на Красноармейском проспекте, Фото: 3
ДТП с маршруткой на Красноармейском проспекте, Фото: 4
ДТП с маршруткой на Красноармейском проспекте, Фото: 5
ДТП с маршруткой на Красноармейском проспекте, Фото: 6
ДТП с маршруткой на Красноармейском проспекте, Фото: 7
ДТП с маршруткой на Красноармейском проспекте, Фото: 8
ДТП с маршруткой на Красноармейском проспекте, Фото: 9
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ДТП с маршруткой на Красноармейском проспекте, Фото: 11
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Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 16:06 +4
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