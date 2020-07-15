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Прощай, оружие: туляки сдали в Росгвардию 260 «стволов» и 5000 боеприпасов
Фото из архива MySlo

Прощай, оружие: туляки сдали в Росгвардию 260 «стволов» и 5000 боеприпасов

Региональное управление ведомства напоминает о проведении профилактического мероприятия «Оружие».

На территории Тульской области продолжается профилактическое мероприятие «Оружие». Граждане могут добровольно сдать незаконно хранящееся у них оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества за денежное вознаграждение.

Также можно зарегистрированное оружие, ставшее опасным или непригодным для дальнейшей эксплуатации. Все, сдавшие оружие, боеприпасы и взрывчатку добровольно, освобождаются от уголовной ответственности.

С 1 февраля туляки сдали более 260 единиц оружия, 5000 боеприпасов различных калибров, 200 граммов пороха и патроны Великой Отечественной Войны. Сумма выплаченного вознаграждения превысила 460 тысяч рублей. Сдать оружие и боеприпасы можно в подразделения лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Тульской области или в ближайший отдел полиции.

Подробности можно узнать по телефону: 33-81-95. «Расценки» на прием оружия и боеприпасов – тут.

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