Прощай, оружие: туляки сдали в Росгвардию 260 «стволов» и 5000 боеприпасов

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На территории Тульской области продолжается профилактическое мероприятие «Оружие». Граждане могут добровольно сдать незаконно хранящееся у них оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества за денежное вознаграждение.

Также можно зарегистрированное оружие, ставшее опасным или непригодным для дальнейшей эксплуатации. Все, сдавшие оружие, боеприпасы и взрывчатку добровольно, освобождаются от уголовной ответственности.

С 1 февраля туляки сдали более 260 единиц оружия, 5000 боеприпасов различных калибров, 200 граммов пороха и патроны Великой Отечественной Войны. Сумма выплаченного вознаграждения превысила 460 тысяч рублей. Сдать оружие и боеприпасы можно в подразделения лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Тульской области или в ближайший отдел полиции.