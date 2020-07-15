Какие улицы Тулы останутся без электричества 16 июля
«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых отключениях.
С 9 до 17 часов работы пройдут по следующим адресам:
- ул. Жуковского, 29, 17-а, 30-б, 4-32 (чётн.), 5-25 (нечётн.),
- ул. Каминского, 2, 11,
- ул. Пирогова, 58, 28-а, 30, 26-а,
- ул. Ф. Энгельса, 68, 68-б, 72,
- ул. Демидовская, 54, 56 к. 1, 56 к. 2, 56 к. 3,
- ул. Кутузова, 31, 33, 35, 37,
- ул. Кропоткина, 37-а, 37, 41, 41-в,
- ул. Нормандии Неман, 1,
- ул. Писемского, 1-37 (нечётн.), 2-54 (чётн.),
- ул. Куренкова, 45, 47, 49, 54, 56, 56-а,
- ул. Грибоедова, 64, 66, 68, 70, 63, 65,
- ул. Гончарова, 1-10, 23-34,
- ул. Галкина, 263-275, 279-285 (нечётн.), 292 294, 296, 300, 300-а,
- ул. Боборыкина, 1-а-ж, 1-е,
- ул. Гагарина, 3-11 (нечётн.),
- ул. Красина, 60, 62, 66-72 (чётн.), 59, 63-71 (нечётн.),
- ул. 1-я Гостеевская, 1-10,
- ул. 2-я Гостеевская, 1-10,
- ул. 3-я Гостеевская, 1-а, 1-б, 1-в, 1-8,
- ул. Станиславского, 105, 115,
- ул. Шевченко, 67-81 (нечётн.), 70-90 (чётн.), 90-а,
- ул. С. Стальского, 7, 9,
- ул. Водоохранная, 43-а, 44-б, 44-а, 41-53, 48-а, 48-б, 48-в, 49-а, 49-б,
- пос. Октябрьский: 13-й пр-д, 1-а, 1-б, 1-в,
- 27-й пр-д, 1-26,
- 28-й пр-д, 1-17 (нечётн.), 2-24 (чётн.),
- 12-й пр-д, 20-44, 20-а-46-а,
- ул. Речная, 12-70 (чётн.), 11-67 (нечётн.),
- ул. Карпова, 18-26 (чётн.), 21-31 (нечётн.),
- 6-й пр-д, 19-40,
- 3-й Речной пр-д, 1-11,
- 4-й Речной пр-д, 1-10,
- 11-й пр-д, 24-40 (чётн.), 21-37 (нечётн.),
- 12-й пр-д, 10-19,
- 8-й пр-д, 27,
- 9-й пр-д, 20-32 (чётн.), 23-39 (нечётн.),
- 10-й пр-д, 22-38 (чётн.), 23-39 (нечётн.),
- п. Косая Гора: ул. Пирогова, 2-а, 2-23,
- ул. Вахрушева, 1-а, 1-б, 3-а, 3, 5, 6, 8, 11, 12,
- ул. Некрасова, 1-19 (нечётн.), 2-24 (чётн.),
- ул. Космонавтов, 1-17 (нечётн.), 2-18 (чётн.),
- ул. Папанина, 1-а, 1-б, 1-33 (нечётн.), 2-38 (чётн.), 33-а,
- ул. Маяковского, 1-41 (нечётн.), 2-а, 2-40 (чётн.),
- ул. Малиновая Засека, 4, 8, 11-61 (нечётн.), 20-28 (чётн.),
- ул. Стрекаловская, 15-39 (нечётн.), 48-76 (чётн.),
- ул. Макаренко, 1-11 (нечётн.), 2-8 (чётн.),
- пер. Вахрушева, 1-10, 13, 13-а, 13-б,
- п. Комарки: ул. Комарская, 1, 2, 3, 3-а, 8, 9, 9-а,
- 1-6 Комарские проезды,
- п. Овсянниково: ул. Железнодорожная, 11-24,
- 2-й пр-д, 1-10,
- ул. Станционная, 2-а, 3.
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