В пос. Ленинский 14 июля отключат холодную воду
Это связано с ремонтными работами в одном из домов.
«Тулагорводоканал» сообщает, что во вторник, 14 июля, с 10.00 до окончания работ будет ограничена подача холодной воды в пос. Ленинский, по адресам:
- ул. Пушкина,
- ул. Первомайская,
- ул. Маяковского,
- ул. Терешковой,
- ул. Октябрьская,
- ул. Колхозная,
- пер. Зелёный,
- ул. Совхозная, д. 2,
- ул. Механизаторов, д. 1-5,
- ул. Стадионная, д. 1-6,
- ул. Ленина, д. 1, 3-А, 5, 7, 9, 12.
Это связано с проведением ремонтно–восстановительных работ на ул. Механизаторов. После их завершения возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.
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