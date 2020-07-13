В пос. Ленинский 14 июля отключат холодную воду

Это связано с ремонтными работами в одном из домов.

«Тулагорводоканал» сообщает, что во вторник, 14 июля, с 10.00 до окончания работ будет ограничена подача холодной воды в пос. Ленинский, по адресам:

ул. Пушкина,

ул. Первомайская,

ул. Маяковского,

ул. Терешковой,

ул. Октябрьская,

ул. Колхозная,

пер. Зелёный,

ул. Совхозная, д. 2,

ул. Механизаторов, д. 1-5,

ул. Стадионная, д. 1-6,

ул. Ленина, д. 1, 3-А, 5, 7, 9, 12.

Это связано с проведением ремонтно–восстановительных работ на ул. Механизаторов. После их завершения возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.