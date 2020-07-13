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В пос. Ленинский 14 июля отключат холодную воду

В пос. Ленинский 14 июля отключат холодную воду

Это связано с ремонтными работами в одном из домов.

«Тулагорводоканал» сообщает, что во вторник, 14 июля, с  10.00  до окончания работ будет  ограничена подача  холодной воды в пос. Ленинский, по адресам:

  • ул. Пушкина,
  • ул. Первомайская,
  • ул. Маяковского,
  • ул. Терешковой,
  • ул. Октябрьская,
  • ул. Колхозная,
  • пер. Зелёный,
  • ул. Совхозная, д. 2,
  • ул. Механизаторов, д. 1-5,
  • ул. Стадионная, д. 1-6,
  • ул. Ленина, д. 1, 3-А, 5, 7, 9, 12.

Это связано с проведением ремонтно–восстановительных работ на ул. Механизаторов. После их завершения возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

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