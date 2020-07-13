Сход грузового состава с рельсов: в Тульской области полностью восстановлено движение поездов

Как сообщает пресс-служба МЖД, в Тульской области восстановлено движение на железной дороге. В 12.05 для поездов был открыт второй путь. Поезда на этом участке следуют в оба направления в штатном режиме.

Напомним , днем 12 июля на перегоне Лазарево — Щекино с рельсов сошли 22 вагона грузового состава, который перевозил окатыш (сухой груз). Это

привело к задержке 16 пассажирских поездов.

В ликвидации последствий были задействованы порядка 400 железнодорожников и три восстановительных поезда.

Причину происшествия предстоит выяснить правоохранителям.