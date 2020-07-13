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Сход грузового состава с рельсов: в Тульской области полностью восстановлено движение поездов

Сход грузового состава с рельсов: в Тульской области полностью восстановлено движение поездов

ЧП на железной дороге привело к задержке 16 пассажирских поездов.

Как сообщает пресс-служба МЖД, в Тульской области восстановлено движение на железной дороге. В 12.05 для поездов был открыт второй путь. Поезда на этом участке следуют в оба направления в штатном режиме.
 
Напомним, днем 12 июля на перегоне Лазарево — Щекино с рельсов сошли 22 вагона грузового состава, который перевозил окатыш (сухой груз). Это
привело к задержке 16 пассажирских поездов.
 
В ликвидации последствий были задействованы порядка 400 железнодорожников и три восстановительных поезда.
 
Причину происшествия предстоит выяснить правоохранителям.
 
Сюжет: В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов
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