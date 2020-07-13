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В Тульской области после ЧП частично восстановлено движение поездов

В Тульской области после ЧП частично восстановлено движение поездов

Рабочие продолжают освобождать железнодорожные пути от опрокинувшихся вагонов.

13 июля в 6.20 восстановлено движение поездов по одному пути на перегоне Лазарево — Щекино в Тульской области. Поезда на этом участке курсируют по временному графику в реверсивном режиме, позволяющем пропускать составы в обе стороны. Об этом сообщает пресс-служба МЖД.
 
- Принимаются необходимые меры для скорейшего завершения восстановительных работ и полного возобновления движения поездов на перегоне. В работах задействованы три восстановительных поезда и порядка 400 железнодорожников, — сообщает пресс-служба организации.
 
Напомним, днем на перегоне Лазарево — Щекино с рельсов сошли 22 вагона грузового поезда.
 
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В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов, Фото: 1
В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов, Фото: 2
В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов, Фото: 3
В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов, Фото: 4
В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов, Фото: 5
В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов, Фото: 6
В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов, Фото: 7
В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов, Фото: 8
В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов, Фото: 9
В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов, Фото: 10
В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов, Фото: 11
В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов, Фото: 12
В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов, Фото: 13
В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов, Фото: 14
В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов, Фото: 15
В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов, Фото: 16
В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов, Фото: 17
В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов, Фото: 18
В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов, Фото: 19
В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов, Фото: 20
В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов, Фото: 21
В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов, Фото: 22
В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов, Фото: 23
В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов, Фото: 24
В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов, Фото: 25
В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов, Фото: 26
В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов, Фото: 27
В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов, Фото: 28
В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов, Фото: 29
В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов, Фото: 30
В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов, Фото: 31
В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов, Фото: 32
В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов, Фото: 33
В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов, Фото: 34
В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов, Фото: 35
В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов, Фото: 36
В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов, Фото: 37
В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов, Фото: 38
В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов, Фото: 39
В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов, Фото: 40
В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов, Фото: 41
В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов, Фото: 42
В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов, Фото: 43
В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов, Фото: 44
В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов, Фото: 45
В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов, Фото: 46
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На время работ движение поездов было организовано по альтернативному маршруту. В связи с этим в пути задерживаются следующие пассажирские поезда: № 741 Москва — Белгород, № 109 Москва — Анапа, № 903 (719+743) Тула — Белгород, № 57 Москва — Старый Оскол, № 141 Москва — Курск, № 71 Москва — Белгород, № 83 Москва — Адлер, № 81 Санкт-Петербург — Белгород, № 82 Белгород — Санкт-Петербург, № 142 Курск — Москва, № 72 Белгород — Москва.
 
Подробнее о происшествии читайте здесь.
 
По факту ЧП следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Сюжет: В Тульской области грузовой поезд сошел с рельсов
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Автор: Кристина Вернигорина
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