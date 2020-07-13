В Тульской области после ЧП частично восстановлено движение поездов

13 июля в 6.20 восстановлено движение поездов по одному пути на перегоне Лазарево — Щекино в Тульской области. Поезда на этом участке курсируют по временному графику в реверсивном режиме, позволяющем пропускать составы в обе стороны. Об этом сообщает пресс-служба МЖД.

- Принимаются необходимые меры для скорейшего завершения восстановительных работ и полного возобновления движения поездов на перегоне. В работах задействованы три восстановительных поезда и порядка 400 железнодорожников, — сообщает пресс-служба организации.

Напомним, днем на перегоне Лазарево — Щекино с рельсов сошли 22 вагона грузового поезда.

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По факту ЧП следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.