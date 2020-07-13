В Тульской области после ЧП частично восстановлено движение поездов
Рабочие продолжают освобождать железнодорожные пути от опрокинувшихся вагонов.
13 июля в 6.20 восстановлено движение поездов по одному пути на перегоне Лазарево — Щекино в Тульской области. Поезда на этом участке курсируют по временному графику в реверсивном режиме, позволяющем пропускать составы в обе стороны. Об этом сообщает пресс-служба МЖД.
- Принимаются необходимые меры для скорейшего завершения восстановительных работ и полного возобновления движения поездов на перегоне. В работах задействованы три восстановительных поезда и порядка 400 железнодорожников, — сообщает пресс-служба организации.
Напомним, днем на перегоне Лазарево — Щекино с рельсов сошли 22 вагона грузового поезда.
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На время работ движение поездов было организовано по альтернативному маршруту. В связи с этим в пути задерживаются следующие пассажирские поезда: № 741 Москва — Белгород, № 109 Москва — Анапа, № 903 (719+743) Тула — Белгород, № 57 Москва — Старый Оскол, № 141 Москва — Курск, № 71 Москва — Белгород, № 83 Москва — Адлер, № 81 Санкт-Петербург — Белгород, № 82 Белгород — Санкт-Петербург, № 142 Курск — Москва, № 72 Белгород — Москва.
Подробнее о происшествии читайте здесь.
По факту ЧП следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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